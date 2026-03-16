Bardem carga en los Óscar contra el conflicto en Oriente Medio y asegura que es «ilegal»

El actor español Javier Bardem, se pronunció este domingo en la ceremonia de los Óscar a favor de una «Palestina libre» y pronunció un rotundo «no a la guerra» y fue así el primero de los presentadores de los premios que hizo una declarado abiertamente contra el conflicto en Oriente Medio.

Bardemn realizó los comentarios cuando presentaba el apartado a la mejor película internacional, que finalmente fue para la noruega ‘Sentimental value’ (‘Valor sentimental’), de Joachim Trier.

El actor llevaba en su solapa la misma pegatina de ‘No a la guerra’ que usó en 2003 por la guerra de Irak. Y bajo ella, una chapa con la caricatura de Handala, un símbolo de la resistencia palestina creado en 1969.

En la alfombra roja, Bardem se pronunció contra el conflicto. «Hay que aprovechar esto (los Óscar) para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo… pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo», dijo el actor a EFE a su llegada a los premios.

El actor español Javier Bardem porta un pin con «No a la guerra» tras su llegada a la ceremonia de los Premios Óscar este domingo. EFE/ Ryan Sun

El conflicto en Oriente Medio es «ilegal», asegura Bardem

Horas atrás, Bardem dijo al llegar al teatro Dolby que hay que hablar de las «cosas que importan» y se despachó contra el actual conflicto en Oriente Medio, que calificó de «guerra ilegal».

«Hay que aprovechar esto (los Óscar) para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo… pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo», dijo Bardem a EFE en la alfombra roja de los premios más prestigiosos del cine estadounidense que se celebran este domingo en Los Ángeles.

El actor dijo que el actual conflicto en Oriente Medio es ilegal porque está «basado en mentiras».

«Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal, matando gente inocente, basados en mentiras, antes eran armas de destrucción masivas ahora es acabar con un régimen, que no lo han acabado si no lo está radicalizando aún más con esta ofensiva ilegal», subrayó.

Bardem pide en los Óscar denunciar la guerra

El actor español reiteró su apoyo a los gazatíes, y alzó la voz para pedir la libertad de Palestina, cuya situación también denunció con una chapa que portaba bajo el cartel de ‘No a la guerra’.

Bardem fue uno de los pocos que en la alfombra roja se pronunció contra el conflicto que arrancó su tercera semana.

«Por eso estoy aquí también para hacer las dos cosas, pertenecer a este circo (en referencia a los óscar) y al mismo tiempo denunciar lo que hay que denunciar».