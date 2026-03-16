Condenan amigos de Cuba asedio de EE.UU. a la isla

Activistas, integrantes de organizaciones sociales y políticas de Estados Unidos y de agrupaciones de las Redes de solidaridad con Cuba en EE.UU, Canadá y Quebec, condenaron enérgicamente en Nueva York la intensificación del asedio económico de la administración estadounidense a la Isla.

En una nueva edición, la Conferencia por la Normalización de relaciones EE. UU.-Cuba, que se realiza desde 2017, adquiere especial significación cuando el bloqueo impuesto por décadas adquiere dimensiones sin precedentes con el boicot a los suministros de petróleo a la nación caribeña.

Participan en el encuentro, con carácter presencial o virtual, activistas; integrantes de organizaciones sociales y políticas de Estados Unidos y de agrupaciones de las Redes de solidaridad con Cuba en EE.UU, Canadá y Quebec, así como diplomáticos cubanos y representaciones del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP); de la FMC, de la Unión de Juristas y Cubapetróleo (CUPET).

Ike Nahem, en nombre de la Coalición Internacional de la Conferencia de Normalización EE. UU.-Cuba, insistió en denunciar esas medidas draconianas que arremeten contra la población que, a pesar de las dificultades y carencias, resiste defendiendo la soberanía, e insistió en lo necesario de redoblar la efectividad de la solidaridad.

El embajador Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante la ONU, agradeció a la Conferencia el apoyo, considerándolo relevante ante la escalada de hostilidad de la administración estadounidense que provoca rigurosos daños y afectaciones a las condiciones de vida del pueblo que mantiene una extraordinaria resistencia patriótica, significó.

También asistió al encuentro, Osmayda Hernández Beleño, directora del Departamento de Relaciones Internacionales del FMC, quien denunció que Cuba vive una profunda crisis energética por la política de máxima presión de EE.UU. considerando “lo que históricamente ha sido el bloqueo ahora está en una fase distinta y más intensa”.

A pesar de la difícil situación seguimos trabajando, se priorizan proyectos en servicios esenciales referidos a cambio de matriz energética, entregas de equipos de energía renovable; instalación de módulos fotovoltaicos en sus casas a niños enfermos que lo requieren, en empresas y otras medidas, resaltó.

Hernández Beleño fustigó el objetivo de la política estadounidense de destruir a Cuba “por su ejemplo de sobrevivir a las presiones sin claudicar, por su ejemplo de autodeterminación y de independencia que irradia con fuerza”, remarcó.

Numerosos participantes intervinieron en esta primera jornada de la Conferencia -que finaliza este domingo- para manifestar su fuerte condena al asedio a Cuba, al bloqueo económico, comercial y financiero; al cerco energético y la inclusión de la Isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo, ratificando el propósito de redoblar acciones solidarias con mayor efectividad.

La agenda del foro comprende intercambios, debates y paneles sobre un plan de acción, necesaria respuesta unida contra el acoso a Cuba y contra la intervención militar estadounidense en la región.