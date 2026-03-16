Sigue en combate periódico de Cienfuegos tal soldado de la Patria

Pese a la reducción de la prensa impresa en Cuba los periodistas del semanario 5 de Septiembre asumirán desde ahora la salida de este medio en formato PDF para las plataformas digitales y redes sociales, y lo mantendrán en combate como lo que es también, un soldado de la Patria.

Mercedes Caro Nodarse, directora de ese órgano de prensa, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que esta edición semanal es una versión de la publicación impresa, por cuanto mantiene su estructura desde la cabecera, con las ocho páginas, y estará adosado al sitio web tradicional, para ser descargado por los lectores.

Agregó que los profesionales del periódico adoptan esa decisión para salvaguardar la vitalidad de la prensa escrita, a raíz de disminuir las posibilidades de impresión de las publicaciones diarias y semanales de los medios nacionales y provinciales, a causa de la crisis actual, intensificada por el recrudecido bloqueo económico, ahora también energético, del gobierno norteamericano a Cuba.

Explicó que en esta traslación a la vida digital permitirá encontrar materiales dedicados al análisis y comentarios de diversas temáticas, a las historias de vida y artículos de opinión, los cuales reflejarán el acontecer y el latir del territorio cienfueguero.

Caro Nodarse aclaró que aunque el colectivo del “5” y el propio medio sienten las rigurosas afectaciones de la crisis energética, y ahora del papel, establecieron cambios en las rutinas productivas que incluyen el teletrabajo y el trabajo a distancia, pues algunos colegas viven en barrios y municipios distantes de la capital provincial.

Aportan a la redacción del periódico un amplio círculo de colaboradores, conformado en gran parte por profesionales de la radio, la televisión y la agencia de noticia en Cienfuegos, muchos de ellos formados como periodistas desde el propio “5 de Septiembre”, a quien cariñosamente le llaman “el tronco madre”.

También se apoya el medio sureño de expertos de las universidades y centros de relevancia en la provincia, quienes aportan una óptica diferente desde la comunicación de las ciencias.

Otra de las alternativas para paliar las crisis y no solo sobrevivir, sino desarrollarse desde la innovación y el propio talento de sus trabajadores, es la iniciativa que prepara esta organización mediática territorial para los próximos días.

Según adelantó Caro Nodarse, realizarán un programa conjunto con Radio Ciudad del Mar, con el nombre El 5 en RCM, a través del cual las correctoras de prensa informarán a diario desde el propio periódico las noticias más relevantes del territorio, los titulares y los leads de cada nota.

Aclaró que además la página digital -con varios años de creada y multipremiada- mantiene su estructura informativa, con actualización diaria, y los enlaces agregados en los últimos dos años, tal es el caso de los podcasts, sobre pulso clínico dedicado a salud, y otro de tecnología digital, así como las secciones de videojuegos, oficio de leer, cocina cubana y sobre cine y televisión, entre otros.

La directiva del periódico, quien es fundadora de ese medio y ha desempeñado funciones de correctora, periodista y ahora cuadro centro, confesó que la noticia de la reducción de la prensa impresa en el país le golpeó mucho, como a su colectivo, y a todos los cienfuegueros, acostumbrados al olor a tinta del semanario.

Fundado en 1980, la publicación pasó a lo largo de estos 46 años por varias etapas, en las cuales de diario, debió salir tres veces a la semana en la década del 90 del pasado siglo, hasta culminar en una publicación semanal.