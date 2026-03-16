Clásico Mundial ⚾️ Venezuela vs. Italia, ¡mamma mia!

Luego de eliminar al tres veces campeón y actual titular, Japón, el equipo de Venezuela tratará hoy de meterse en la final, pero tendrá que romper la magia de Italia, la revelación en este VI Clásico Mundial de Béisbol.

El segundo partido de semifinales (IoanDepot Park, también desde las 8:00 pm) definirá quién enfrentará mañana a Estados Unidos, victorioso anoche con marcador 2×1 sobre el potente equipo de República Dominicana.

La víspera, defensa y buen pitcheo protagonizaron el duelo de alto voltaje entre el Team USA y el equipo quisqueyano.

En un partido que estuvo a la altura de las expectativas, los estadounidenses echaron mano a muchas de las mayores figuras del béisbol para su triunfo y avanzar a la final del Clásico por tercera vez consecutiva. Dominicana, en tanto, cayó con las botas puestas y no sin antes implantar récord de 15 cuadrangulares en este VI Clásico

Los venezolanos e italianos se medirán en Miami en la casa de los Marlins, en un desafío en el que los sudamericanos intentarán descifrar la magia de sus contrarios.

Venezuela

Venezuela evidenció ante los nipones su prometedor presente en el Clásico después de pasar la prueba en la fase de grupos (D) con tres ganados y solo una derrota, ante República Dominicana (5×7). Vencieron 6×2 a Países Bajos; le propinaron una paliza 11×3 a Israel y lograron 4×0 frente a Nicaragua.

Luego tuvieron unos cuartos de final impensables hasta ese momento: sacar a Japón del torneo, cuando los asiáticos eran considerados la principal amenaza para pelear por el título del campeonato este año.

Italia

Por su parte, Italia exhibe una máquina defensiva perfecta, bien engrasada. El mentor, Francisco Cervelli, hizo una importante labor de reclutamiento de peloteros, enfocado en aquellos de las Grandes Ligas con ascendencia italiana.

Con esa fórmula se coló en semifinales después de una fase de grupo (B) que comenzó chapeando bajito a Brasil (8×0), Gran Bretaña (7×4), Estados Unidos (8×6), México (9×1) y en cuartos de final deshizo con un 8×6 el sueño de Puerto Rico en el Clásico.

J.J. D’Orazio, Andrew Fisher y Vinnie Pasquantino son algunas de las figuras más destacadas de los europeos en el bateo. Habrá que ver si Venezuela logra controlarlos.

Ya queda poco. Mañana es la final. Y si la racha sorprendente de Italia continúa, ¡mamma mia!