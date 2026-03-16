Cuba abierta a inversión de empresas de EE.UU. y de sus connacionales

Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses, así como con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes, aseguró este lunes el vice primer ministro Oscar Pérez Oliva.

Los ciudadanos cubanos que viven en el extranjero, en lugares como Miami, podrán invertir en el sector privado y ser propietarios de negocios en su país de origen, explicó el también titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) a NBC News, según trascendió en el perfil oficial de Facebook de la cartera.

Esto va más allá del ámbito comercial, añadió el vice primer ministro, también se aplica a las inversiones, no solo a las pequeñas, sino también a las grandes, sobre todo en infraestructura.

Pérez-Oliva afirmó que el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba es quien obstaculiza estos esfuerzos del país.

Sobre el tema -el viernes 13 de marzo- durante una comparecencia ante la prensa el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el Gobierno trabaja para ampliar la participación de los cubanos residentes en el exterior en el desarrollo económico y social del país.

De acuerdo con el mandatario, la cifra de cubanos residentes en el exterior o que prolongan su estancia en el país es creciente, y consideró como una responsabilidad gubernamental acogerlos, escucharlos, atenderlos y propiciarles un espacio de participación.

Tal participación, continuó, se concibe a partir de la disposición y de las posibilidades reales de esos ciudadanos para contribuir al desarrollo de la nación, al tiempo que resaltó que una parte importante de esa comunidad está formada por profesionales y técnicos graduados por el sistema educacional de la Revolución, que mantienen su arraigo e identidad con la cultura y la nación cubanas.