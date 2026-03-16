Instituto de Meteorología pronostica lluvias intensas desde este martes en occidente y centro del país

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología emitió este lunes su primer Aviso Especial debido a la aproximación de un frente frío que incrementará significativamente las precipitaciones en las regiones occidental y central de Cuba.

Según el informe, el frente frío avanza por el golfo de México y en la madrugada de este martes 17 de marzo su porción sur estará muy próxima o sobre la costa norte occidental del país. Durante los próximos días, el sistema permanecerá debilitado y casi estacionario sobre el estrecho de La Florida y la costa norte del archipiélago cubano.

Esta situación, combinada con una vaguada a unos 10-12 kilómetros de altura que impondrá un flujo muy húmedo del suroeste, y la presencia de vientos del nordeste en los niveles bajos —que favorecerán el arrastre de nublados desde el mar hacia tierra—, provocará un aumento de la humedad y la inestabilidad atmosférica.

Como resultado, se incrementarán los nublados con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en occidente y centro desde el martes 17 hasta el jueves 19 de marzo. Las lluvias podrán ser fuertes e intensas en algunas localidades, especialmente hacia zonas de la costa norte.

El Centro de Pronósticos advierte que en las áreas donde ocurran chubascos y tormentas eléctricas se incrementará la fuerza de los vientos y la altura de las olas, por lo que recomienda mantener vigilancia sobre las informaciones del Instituto de Meteorología.

El próximo aviso especial será emitido de ser necesario, en dependencia de la evolución de las condiciones meteorológicas.

(Con información de INSMET)