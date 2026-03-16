Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba Economía

Continúa proceso de restablecimiento tras caída del SEN en Cuba

PorPrensa Latina

Mar 16, 2026 #Cuba, #Sistema Electroenergético Nacional (SEN)

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que continúa el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico tras la caída hoy del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

En un mensaje en la red social X la cartera precisó que no se reportan averías en las unidades que estaban funcionando en el momento en que se produjo la desconexión del SEN.

A las 13:54, hora local, la Unión Nacional Eléctrica (UNE) informó de la salida de forma total del SEN, y se investigan las causas de la desconexión.

Comunicó con posterioridad que comenzaron a funcionar microsistemas eléctricos en varias partes del país.

La UNE confirmó asimismo la entrada en línea de la central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras con 104 mw y de la unidad 8 de la CTE Mariel, con 22 mw, ambas en el occidente de la nación caribeña.

Con anterioridad, más temprano, la UNE había notificado mediante sus canales oficiales en redes sociales la salida de la unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara, ubicada en la occidental provincia de Mayabeque, como consecuencia de un ponche en la caldera.

Por Prensa Latina

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

Entrada relacionada

Cuba

Instituto de Meteorología pronostica lluvias intensas desde este martes en occidente y centro del país

Mar 16, 2026 Redacción Perlavisión
Cuba Economía

Cuba abierta a inversión de empresas de EE.UU. y de sus connacionales

Mar 16, 2026 Prensa Latina
Cuba Internacional

Expresidente mexicano López Obrador convoca a apoyar a Cuba

Mar 15, 2026 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión