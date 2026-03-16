Continúa proceso de restablecimiento tras caída del SEN en Cuba

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que continúa el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico tras la caída hoy del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

En un mensaje en la red social X la cartera precisó que no se reportan averías en las unidades que estaban funcionando en el momento en que se produjo la desconexión del SEN.

A las 13:54, hora local, la Unión Nacional Eléctrica (UNE) informó de la salida de forma total del SEN, y se investigan las causas de la desconexión.

Comunicó con posterioridad que comenzaron a funcionar microsistemas eléctricos en varias partes del país.

La UNE confirmó asimismo la entrada en línea de la central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras con 104 mw y de la unidad 8 de la CTE Mariel, con 22 mw, ambas en el occidente de la nación caribeña.

Con anterioridad, más temprano, la UNE había notificado mediante sus canales oficiales en redes sociales la salida de la unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara, ubicada en la occidental provincia de Mayabeque, como consecuencia de un ponche en la caldera.