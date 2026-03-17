La unidad cuatro de la termoeléctrica de Cienfuegos, que en estos momentos se encuentra en fase de arranque para probar todos los mecanismos, llegará hasta la etapa de sincronización con el Sistema Eléctrico Nacional, y luego saldrá de línea para solucionar algunas afectaciones detectadas durante este proceso final.

Yeranis Zurita, director de producción de la generadora cienfueguera, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que se presentaron problemas en equipos auxiliares y en otras áreas, los cuales deben enmendarse y perfeccionarse para una mayor garantía en el funcionamiento de la «Cuatro”.

Como tal, ese bloque recibió una reparación capital en caldera, turbina y equipos auxiliares, en medio de limitaciones por el recrudecido bloqueo económico y energético del gobierno de EE.UU a Cuba.

Carlos Fernández Almenares, jefe del taller de la unidad empresarial de base Cienfuegos, perteneciente a la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, explicó recientemente que la rehabilitación general de la turbina se acometió luego de 14 años sin recibir reparación por falta de componentes necesarios.

Los trabajos que reclamaba la inversión respondía a la situación compleja de la caldera, no obstante se extendió a las demás áreas de ese bloque, de tecnología japonesa.

En las labores resultó significativo el aporte de unos 200 aniristas de la central termoeléctrica, y de más de 600 obreros que, a pie de obra, han trabajado día y noche para alistar tanto a la unidad 3 como a la 4, ambas con más de cuatro década en funcionamiento.