La mesa está puesta para una final histórica. Venezuela enfrentará a Estados Unidos en el duelo definitivo del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un choque que reúne a dos de las selecciones más dominantes del torneo.

La Vinotinto llega con confianza tras eliminar a Italia en semifinales, mostrando una combinación de poder ofensivo y pitcheo oportuno. Del otro lado, el equipo estadounidense confirmó su etiqueta de favorito al dejar fuera a República Dominicana, consolidando un roster lleno de estrellas de Grandes Ligas.

El escenario será el loanDepot Park de Miami, donde se espera un ambiente electrizante con fuerte presencia de aficionados venezolanos y estadounidenses.

El partido enfrentará dos filosofías claras: la explosividad ofensiva de Estados Unidos contra el equilibrio y resiliencia de Venezuela. Jugadores como Ronald Acuña Jr. buscarán marcar la diferencia con su velocidad y poder, mientras que el conjunto estadounidense apostara por su profundidad en el lineup y pitcheo.

“De los dos lados se espera algo especial y esperamos que Venezuela salga campeón en esta edición”, señaló Eugenio Suárez a ESPN al terminar el encuentro ante Italia.

Será un duelo estratégico en el manejo del bullpen, un factor que ha sido determinante en las fases finales del torneo.

Claves para esta Final.

Venezuela : Eliminó a Italia en semifinales (4-2). Superó a Japón (8-5), Nicaragua (4-0) e Israel (11-3). Cayó ante República Dominicana en la fase inicial (5-7).

: Estados Unidos : Derrotó a República Dominicana en semifinales (2-1). Venció a Canadá (5-3), México (5-3) y Gran Bretaña (9-1). Perdió ante Italia en la primera ronda (6-8)

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Lanzadores abridores

Eduardo Rodríguez – Venezuela Actuación en el Clásico Mundial 2026 : Ha sido uno de los brazos más confiables de la rotación venezolana. Registró ERA de 3.25 en el torneo, con 2 victorias en 3 aperturas. Destacó por su control en juegos de presión, limitando a Japón y a Italia en rondas previas. Estadísticas MLB 2025 (Detroit Tigers) : ERA: 3.80 , 10 victorias, 160 ponches. Zurdo experimentado, con capacidad para trabajar entradas largas y mantener el juego cerrado. ⚾ Nolan McLean – Estados Unidos Actuación en el Clásico Mundial 2026 : Emergió como sorpresa en la rotación estadounidense. En el torneo, acumuló ERA de 2.95 , con 1 victoria y 12 ponches en 2 aperturas. Fue clave en la semifinal contra República Dominicana, donde lanzó 5 entradas de calidad. Estadísticas MLB 2025 (Baltimore Orioles) : ERA: 3.50 , 12 victorias, 170 ponches. Joven lanzador derecho, con gran proyección y velocidad en su repertorio. 📊 Tabla Comparativa de abridores para la final Jugador Equipo ERA WBC 2026 ERA MLB 2025 Victorias MLB Eduardo Rodríguez Venezuela 3.25 3.80 10 Nolan McLean EE. UU. 2.95 3.50 12

