Oscar 2026: Lista completa de nominados

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (Ampas) anunció este jueves las nominaciones en las 24 categorías de la 98 edición de los Premios Oscar, que se entregarán el próximo 15 de marzo.

‘Los pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’, con 16 y 13, respectivamente, son los filmes más nominados, seguidos de ‘Valor sentimental’ (9), ‘Marty Supreme’ (9), ‘Frankenstein’ (9), ‘Hamnet’ (8), ‘Bugonia’ (4), ‘El agente secreto’ (4), ‘Sueños de trenes’ (4) y ‘F1: La película’ (4).

Una batalla…de Paul Thomas Anderson, es la principal favorita por su implacable rendimiento en la carrera de premios, en especial durante los recién entregados Globos de Oro, donde se alzó con cuatro lauros, entre ellos mejor película de comedia o musical, por su sátira política y cine de acción, mejor dirección y mejor guion.

La actriz nominada al Oscar, Danielle Brooks, y el actor Lewis Pullman fueron los que revelaron la relación de nominados, incluida la nueva categoría de este año: mejor reparto, durante una presentación en vivo la mañana de este jueves desde el Teatro Samuel Goldwyn de la Academia en Los Ángeles.

Para los Premios de la Academia de este año, 317 largometrajes fueron elegibles, según reveló la Ampas en un comunicado de prensa a principios de este mes. Para la categoría de mejor película, 201 largometrajes fueron elegibles para ser considerados.

Cada categoría tiene cinco nominados, excepto mejor película, que cerró con 10. La votación para las nominaciones de este año se realizó entre el 12 y el 16 de enero.

Para la ceremonia de entrega en Los Ángeles será el presentador Conan O’Brien por segundo año consecutivo.

Lista completa de los nominados de 2026.

Mejor película

‘Bugonia’

‘F1: La película’

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Una batalla tras otra’

‘El agente secreto’

‘Valor sentimental’

‘Los pecadores’

‘Sueños de trenes’

Mejor dirección

Chloé Zhao por ‘Hamnet’

Josh Safdie por ‘Marty Supreme’

Paul Thomas Anderson por ‘Una batalla tras otra’

Joachim Trier por ‘Valor sentimental’

Ryan Coogler por ‘Los pecadores’

Mejor actriz protagonista

Jessie Buckley por ‘Hamnet’

Rose Byrne por ‘Si pudiera, te daría una patada’

Kate Hudson por ‘Song Sung Blue (Canción para dos)’

Renate Reinsve por ‘Valor sentimental’

Emma Stone por ‘Bugonia’

Mejor actor protagonista

Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’

Leonardo DiCaprio por ‘Una batalla tras otra’

Ethan Hawke por ‘Blue Moon’

Michael B. Jordan por ‘Los pecadores’

Wagner Moura por ‘El agente secreto’

Mejor fotografía

Dan Laustsen por ‘Frankenstein’

Darius Khondji por ‘Marty Supreme’

Michael Bauman por ‘Una batalla tras otra’

Autumn Durald Arkapaw por ‘Los pecadores’

Adolpho Veloso por ‘Sueños de trenes’

Mejores efectos visuales

‘Avatar: Fuego y ceniza’

‘F1: La película’

‘Jurassic World: El renacer’

‘Laberinto en llamas’

‘Los pecadores’

Mejor sonido

‘F1: La película’

‘Frankenstein’

‘Una batalla tras otra’ ‘Los pecadores’

‘Sirat’

Mejor montaje

Stephen Mirrione por ‘F1: La película’

‘Ronald Bronstein & Josh Safdie’ por ‘Marty Supreme’

Andy Jurgensen por ‘Una batalla tras otra’

Olivier Bugger Coutté por ‘Valor sentimental’

Michael P. Shawver por ‘Los pecadores’

Mejor diseño de producción

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Una batalla tras otra’

‘Los pecadores’

Mejor película de animación

‘Arco’

‘Elio’

‘Las guerreras k-pop’

‘Little Amélie’

‘Zootrópolis 2’

Mejor película internacional

‘El agente secreto’ (Brasil)

‘Un simple accidente’ (Francia)

‘Valor sentimental’ (Noruega)

‘Sirat’ (España)

‘La voz de Hind Rajab’ (Túnez)

Mejor corto documental

‘All the Empty Rooms’

‘Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud’

‘Children no More: Wee and Are Gone’

‘The Devil Is Busy’

‘Perfectly a Strangeness’

Mejor película documental

‘The Alabama Solution’

‘Come See Me in the Good Light’

‘Cutting through Rocks’

‘Mr. Nobody against Putin’

‘The Perfect Neighbor’

Mejor canción original

‘Diane Warren: Relentless’

‘Las guerreras k-pop’

‘Los pecadores’

‘Viva Verdi’

‘Sueños de trenes’

Mejor diseño de vestuario

‘Avatar: Fuego y ceniza’

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Los pecadores’

Mejor casting

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Una batalla tras otra’

‘El agente secreto’

‘Los pecadores’

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro por ‘Una batalla tras otra’

Jacob Elordi por ‘Frankenstein’

Delroy Lindo por ‘Los pecadores’

Sean Penn por ‘Una batalla tras otra’

Stellan Skarsgard por ‘Valor sentimental’

Mejor guion original

Robert Kaplow por ‘Blue Moon’

Jafar Panahi por ‘Un simple accidente’

Ronald Bronstein & Josh Safdie por ‘Marty Supreme’

Eskil Vogt & Joachim Trier por ‘Valor sentimental’

Ryan Coogler por ‘Los pecadores’

Mejor guion adaptado

Will Tracy por ‘Bugonia’

Guillermo del Toro por ‘Frankenstein’

Chloé Zhao & Maggie O’Farrell por ‘Hamnet’

Paul Thomas Anderson por ‘Una batalla tras otra’

Clint Bentley & Greg Kwedar por ‘Sueños de trenes’

Mejor corto de animación

‘Butterfly’

‘Forevergreen’

‘The Girl who Cried Pearls’

‘Retirement Plan’

‘The Three Sisters’

Mejor corto de acción real

‘Butcher’s Stain’

‘A Friend of Dorothy’

‘Jane Austen’s Period Drama’

‘The Singers’

‘Two People Exchanging Saliva’

Mejor música original

Jerskin Fendrix por ‘Bugonia’

Alexandre Desplat por ‘Frankenstein’

Max Richter por ‘Hamnet’

Jonny Greenwood por ‘Una batalla tras otra’

Ludwig Goransson por ‘Los pecadores’

Mejor maquillaje y peluquería

‘Frankenstein’

‘Kokuho’

‘Los pecadores’

‘The Smashing Machine’

‘La hermanastra fea’

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning por ‘Valor sentimental’

Inga Ibsdotter Lilleaas por ‘Valor sentimental’

Wunmi Mosaku por ‘Los pecadores’

Amy Madigan por ‘Weapons’

Teyana Taylor por ‘Una batalla tras otra’