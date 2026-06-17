Otorgan Premio Provincial de Historia en la provincia de Cienfuegos

Juana Irene Reyes Abreu , destacada investigadora de los procesos locales y territoriales, resultó merecedora del Premio Provincial de Historia 2026 que otorga la Filial en Cienfuegos de la Unión de Historiadores de Cuba.

Norma Mesa Piñeiro, presidenta de la UNHIC en este territorio, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que el reconocimiento se otorga por la larga trayectoria en la enseñanza de la Historia y en la investigación, con múltiples indagaciones realizadas a lo largo de su vida, las cuales tributaron al rescate de la memoria de Cienfuegos.

Juana Irene ha nutrido con sus conocimientos a la prensa local, tanto para el periódico 5 de Septiembre como el suplemento sobre esa temática, con artículos como Presencia del General Antonio Maceo y Grajales en la región cienfueguera; El Titán de Bronce y sus relaciones con patriotas nativos y residentes en el territorio; o José Martí y sus relaciones con Cienfuegos.

También realizó indagaciones sobre hechos y personalidades cienfuegueras vinculadas a la Guerra de Independencia, con resultados convertidos en ensayos al estilo de Desmovilización del Ejército Libertador en 1898; y José González Guerra. Un Brigadier poco conocido.

Impartió varias conferencias sobre grandes próceres de Cuba, y en relación con el periodo colonial en Cienfuegos.

Aseguró Mesa Piñeiro que aunque la historiadora se jubiló en 2002, continuó su labor investigativa, además es fundadora de la UNHIC y ocupó diversos cargos hasta dirigir la organización entre 2008 y 2012.

La trayectoria docente de la premiada abarca desde 1961 como maestra primaria en Ranchuelo, Villa Clara, ejerció en la enseñanza secundaria, en la formación pedagógica, en la escuela de Superación del Partido y cumplió misión internacionalista en la República Popular de Angola.

No solo se dedicó a educar, sino que logró superarse de maestra alfabetizadora, a graduarse como profesoras en diferentes niveles de la educación, hasta alcanzar la Licenciatura en Historia

Recibió Juana Irene viversos reconocimientos: el sello como delegada al Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba, la distinción por la Educación Cubana y Rafael María de Mendive, la medalla de la Alfabetización y por los 40 y 60 aniversarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Durante el acto por el Día del Historiador en la provincia, le será entregado el merecido Premio a la incansable y apasionada educadora e investigadora cienfueguera, con casi 90 años.