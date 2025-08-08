📹Piragüistas se preparan para Panamericanos Junior

En la sexagésimo primera edición de los Juegos Escolares y Juveniles de kayac canoa, efectuada en la pista Revienta Cordeles, de la Perla del Sur, participaron los doce piragüistas que representan en este deporte a la Mayor de las Antillas en los segundos Juegos Panamericanos Junior a efectuarse a partir el próximo nueve de agosto en Asunción, Paraguay.

El entrenador del equipo nacional Ramón Milhet expresa que se puede medir el trabajo de satisfactorio, se cumplen los objetivos para la etapa, compitieron muy bien y en estos momentos se cumple con los objetivos fundamentales que son los de mejorar los desplazamientos por paradas en la distancia en competencia ,adaptando el organismo a la etapa competitiva.