Promueven en Cienfuegos intercambios con mujeres embarazadas y en puerperio en Semana Mundial de la Lactancia Materna

El intercambio con mujeres embarazadas y en puerperio tanto en hospitales como en instituciones de salud vinculadas a la atención primaria, figura entre las principales actividades que desarrollan en Cienfuegos como parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

La doctora Laura Vázquez Pis, especialista de Primer Grado en Medicina General Integral y Pediatría, informa que desde el pasado primero de agosto han acudido a los hogares maternos y consultorios del médico de la familia en la promoción de esta práctica que brinda protección y desarrollo al bebé y a la madre y reduce el riesgo de enfermedades crónicas..

«Desde la atención prenatal, es decir, desde mucho antes, desde las 27 semanas alrededor del embarazo, ya se comienza a hablar del tema relacionado con lactancia materna a esas futuras madres, con el objetivo de que conozcan las ventajas de la lactancia materna, cuál es la técnica correcta, cuáles serían las motivaciones, es decir, nosotros como profesionales de la salud, tenemos que incentivar a esas futuras madres a que deseen lactar y estén motivadas», explica.

«Recordar siempre que la lactancia materna no es un tema exclusivo de la mujer que va a lactar, es un tema que tiene que incluir a la familia, a la comunidad», añade.

Reacreditación de instituciones como “Amigos de la Madre y el Niño”, encuentro en Rodas con 15 embarazadas del Hogar Materno, como parte del programa Educa a tu hijo y un acto de clausura en el Hogar Materno de Abreus, con participación comunitaria y profesional forman parte de las actividades en esta jornada, que concluye este jueves.

Según el Ministerio de Salud Pública de Cuba solo el 40,9 por ciento de las madres cubanas ofrecen lactancia materna de forma óptima, una cifra aún por debajo de la meta de la Organización Mundial de la Salud, que prevé llegar al 50 por ciento.

La licenciada Noemí Rodríguez Rubio, jefa del Grupo Nacional de Enfermería Neonatal y Pediátrica y miembro de la Comisión Nacional de Lactancia Materna y Banco de Leche Humana, ponderó en entrevista con medios de comunicación el respaldo institucional que ha recibido la lactancia materna en la nación caribeña.

Existe una ley que garantiza espacios libres para la lactancia, y en 2024 se extendió la licencia de maternidad a 15 meses, lo que permite a las madres estar más tiempo con sus hijos y ofrecerles lactancia de forma sostenida.