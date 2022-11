Primera mujer cubana Árbitro Asistente FIFA ya actuó en los partidos de Cienfuegos

Escucha la Nota Escucha la Nota

El miércoles y sábado último los amantes del fútbol en Cienfuegos tuvieron la posibilidad de ver en acción a la primera mujer cubana Árbitro Asistente FIFA, Ivett Santiago. Ella actuó como juez de línea en los partidos escenificados en el Estadio “Luis Pérez Lozano”, de la Perla del Sur entre los Marineros de Cienfuegos y el Expreso del Centro de Villa Clara y los Diablos Rojos de Santiago de Cuba.

La joven prácticamente recién llegada del Mundial Sub 17 en la India dijo haber sido una experiencia inolvidable y lo dice así porque tuve la oportunidad de trabajar en un Mundial y aunque sea categoría Sub 17 sirve para ni futura carrera, es parte dela preparación que tenemos todas las árbitras candidatas al Mundial de mayores para incorporar estas experiencias y luchar por un puesto en el mundial.

Ivett Santiago, quien también es elegible a Mundial de mayores para mujeres a efectuarse en 2023 en Australia comenta acerca del tema, que más de un privilegio es una oportunidad, porque ella tiene sobre sus hombros la responsabilidad de llevar el arbitraje cubano a la elite del mundo, la posibilidad que se me dio se ser elegible como candidata al mundial de tener la posibilidad de trabajar oficialmente en el mundial le abre el camino a las otras árbitros de Cuba, que son jóvenes y de mucho futuro y el trabajo que yo logre realizar en estos eventos le da la posibilidad de que puedan ser elegibles para futuros eventos mundialistas, es una responsabilidad porque son muchos años de sacrificio que no he hecho yo sola, el arbitraje es un trabajo de equipo y necesariamente necesita de sus compañeras y compañeros para poder seguir mejorando y cada día hacerlo mejor y llevar el arbitraje cubano a otro nivel.

Que en medio del mundial de fútbol Qatar 2022, para los seguidores del deporte más universal que en Cuba son bastante, se hable de una mujer elegible como árbitro asistente al mundial de mujeres evidencia el empoderamiento de la mujer cubana e n la arena internacional.