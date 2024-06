Sony compra los derechos de las canciones de Queen por 1.000 millones de dólares

(Con información de La Razón)

Siguen los movimientos millonarios para la adquisición de derechos de las canciones de los artistas clásicos. Conscientes del valor que los repertorios de grandes genios de la música popular pueden tener para el futuro, las compañías se lanzan para adquirir catálogos completos de artistas que podrían revalorizarse en el futuro. La siguiente en mover ficha, después de la también multimillonaria adquisición de los derechos de Michael Jackson, ha sido Sony. La multinacional habría cerrado la compra de los derechos de la discografía completa de Queen por una cifra superior a los 1.000 millones de dólares.

Según ha trascendido, el acuerdo incluye los masters de los discos, ingresos por “streaming” y hasta beneficios que pueda dar la explotación de la banda sonora de la película de 2018 “Bohemian Rhapsody” en el futuro. Canciones como la que da título a la película, “We Are The Champions”, “Don’t Stop Me Now”, “Under Pressure” o “Another One Bites The Dust” superan los mil millones de reproducciones en Spotify y son temas que se siguen radiando y utilizando en todo tipo de contenidos audiovisuales constantemente. Son, por tanto, canciones que siguen generando una enorme cantidad de ingresos editoriales.

A pesar de llevar más de tres décadas virtualmente disuelta por el fallecimiento de Freddie Mercury (el grupo ha seguido haciendo giras con otro cantante),

Queen es una de las bandas que más ingresos tiene anualmente. La publicación especializada “Billboard” fija esas ganancias en 45 millones de dólares al año por conceptos como derechos de autor, por lo que la inversión en su catálogo resulta rentable a medio y largo plazo.