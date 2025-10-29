Radiografía del huracán Melissa a su paso por el Oriente cubano (+📹)

Con un aumento gradual en su velocidad de traslación, el organismo cruzó el territorio oriental en poco más de seis horas. Entró por playa El Francés, al oeste de la ciudad de Santiago de Cuba, y ya se encontraba próximo a salir por un punto del norte holguinero

El huracán Melissa tocó tierra cubana durante la madrugada de hoy (3:10 am) por playa El Francés, un punto del oriente del país entre Chivirico y la ciudad de Santiago de Cuba, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, superiores en ráfagas.

Clasificado como un categoría 3 de la escala Saffir-Simpson, de 5 niveles, Melissa generó vientos huracanados en la provincia de Santiago de Cuba, así como en sectores de Granma y Holguín, por donde se encuentra saliendo al mar ahora mismo.

Entre las 4:40 y 5:15 am la estación meteorológica de Contramaestre reportó una presión central mínima de 964 hectopascal. Durante 35 minutos se percibió en esa localidad la calma relativa asociada con el paso del centro de Melissa.

Unas horas más tarde, a las 9:00 am, los radares cubanos ubicaron la región central del huracán en los 20.7 grados de latitud Norte, 75.4 de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 45 kilómetros al sudeste de Banes, en la provincia de Holguín.

Durante las últimas tres horas la región central del huracán Melissa estuvo desplazándose sobre la provincia de Holguín. Lo evidencian otros reportes de calma en los municipios de Cueto, Mayarí y Banes, localidad esta última por donde se encuentra saliendo en estos momentos al mar.

A continuación les mostramos imágenes del azote en Mayarí al amanecer de este miércoles:

Melissa continúa como un fuerte huracán categoría 3 moviéndose al nordeste, ahora con una velocidad de traslación de 22 kilómetros por hora.

Melissa a futuro

En las próximas 12 a 24 horas se espera que el huracán Melissa siga debilitándose ligeramente en su interacción con tierra, mientras continúa moviéndose con un rumbo próximo al nordeste y similar velocidad de traslación.

En esa trayectoria de pronóstico, se espera que el núcleo del huracán Melissa se mueva frente a la costa del Oriente de Cuba esta mañana, continúe a través del sureste o centro de las Bahamas a última hora de hoy, y pase cerca o al oeste de las Bermudas a última hora del jueves y jueves por la noche.

Sin embargo, es importante advertir que los vientos huracanados continuarán durante la mañana sobre las provincias de Santiago de Cuba y Holguín, al igual que las fuertes marejadas desde Cabo Cruz hasta Maisí y todo el el litoral norte de la región oriental, desde Guantánamo hasta Camagüey, con olas entre 4,0 y 6,0 metros, las que provocarán inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de esos litorales.

De igual manera, las áreas de lluvias asociadas a este huracán, que en algunas localidades han llegado a ser fuertes e intensas, continuarán afectando a la región oriental del país. En las últimas horas se registran acumulados de 124 milímetros en la estación meteorológica de Contramaestre, Santiago de Cuba. Estas precipitaciones propiciarán acumulados entre 200 y 450 milímetros en las próximas 24 horas, principalmente en zonas montañosas. (Noticia en construcción)