Ratifica Antonio Muñoz su compromiso con el béisbol en Cuba

La gloria del béisbol cubano Antonio Muñoz Hernández, conocido como El Gigante del Escambray, ha dedicado parte considerable de su vida a la formación de la futura cantera de peloteros, y esta noble labor constituye uno de sus más grandes logros y compromiso con el béisbol en Cuba.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, Muñoz Hernández explicó que se ha dedicado a la formación deportiva de los pequeños durante los últimos años y ello le ha dado una gran satisfacción porque muchos de esos pequeños continuaron en el deporte.

“Comenzamos a trabajar en ese estadio, recientemente nombrado terreno de béisbol Infantil «La Plaza», con el objetivo de preparar a los infantes con interés y aptitudes para el deporte y darles una “probadita” de lo que sería su futuro como atletas.

“Durante este periodo hemos conformado varios grupos de béisbol infantil, basados en las edades de los niños: el 9-10, el 11-12 y el 13-14, este último próximamente representará a Cienfuegos en las Pequeñas Ligas.

“Luego se sumaron dos nuevos grupos: el 5-6 y el 7-8”, añadió Muñoz Hernández”.

Insistió el astro del béisbol en que este resultado no solo le corresponde a él, sino también al trabajo mancomunado de grandes figuras del deporte en el territorio, como Andrés Leyva «El Curro», antiguo lanzador de los equipos Azucareros, Las Villas, Cienfuegos y Cuba, y el veterano Miguel Vázquez.

Comentó que este es un trabajo participativo enfocado en el municipio de Cienfuegos, y el cual ha brindado los resultados esperados, pues la captación de jóvenes talentos, quienes pasan a otras categorías, constituye un logro importante para los preparadores.

Explicó Muñoz que la estrategia de entrenamiento es bastante sencilla, “porque nos enfocamos en enseñarles el ABC de la pelota, pues no podemos introducirlos todavía en temas como táctica o técnicas específicas”.

“A mí me encantan los niños, al punto de tener siete hijos y, si hubiera sido posible, hubiera tenido 21, así que la labor que hago con estos pequeños me fortalece y me llena de vida.

Por: Mariam Castillo Concepción | ACN