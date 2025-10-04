Reconocen en Cienfuegos a trabajadores agropecuarios y forestales (+📹)

Por sus favorables resultados en materia de eficiencia, la Empresa Municipal Agroindustrial Rodas fue sede de la celebración provincial por el Día del Trabajador Agropecuario (3 de octubre), efeméride que conmemora la promulgación, en 1963, de la Segunda Ley de Reforma Agraria.

El acto acogió a afiliados del sindicato de trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros de toda la provincia, y sirvió para imponer la Orden Marcos Martí Rodríguez a obreros agrícolas destacados y con una permanencia ininterrumpida en su quehacer durante más de 20 años, en el caso de las mujeres, y 25, los hombres.

Las empresas de Acopio, Apicultura, Tabaco, la de Suministros Agropecuarios, así como la productora y comercializadora de glucosa, almidón y derivados del maíz (Gydema) Cienfuegos resultaron entre las entidades y colectivos laborales del sector estimulados, además de la Agroforestal y la Unidad Básica de Producción Cooperativa Aguadita.

Estos colectivos, junto a otros, resultaron determinantes en el logro de haber concluido de forma favorable en el territorio la campaña de siembra de primavera, e inicien la de frío con más de mil hectáreas (ha) por encima, con respecto al año anterior.

Rodas, un pilar

Mayrene Becerra Chávez, directora adjunta de la Empresa Municipal Agroindustrial Rodas, señaló que entre los indicadores más relevantes que llevaron a la entidad a ganar la sede de este 3 de octubre, figuran el cumplimiento al 102 por ciento de la recién concluida campaña de primavera y crecer en 180 hectáreas en la de frío, con lo cual llegarían a 2 mil 270 ha en producción.

En Rodas, pilar de la agricultura, cumplen con los planes de entrega de carne y leche a la industria, siembra de cultivos rústicos, plantas proteicas y medicinales, así como de la agricultura urbana, además de honrar el programa de formación de bueyes y disminuir las afectaciones a la masa ganadera por hurto y sacrificio, y cumplir con las actividades de funcionamiento sindical.

En las conclusiones del encuentro, Mayté Yera Santana, secretaria general del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Cienfuegos, significó el compromiso de los colectivos de este importante sector, «pues sobre los hombros de ustedes recae una responsabilidad enorme con la economía del país, aportar para la alimentación del pueblo”.

El reporte en video:

