Las redes sociales no ayudan a sentirse menos solos

Las interacciones en redes sociales con desconocidos se asocian con una mayor sensación de soledad.

Además, si bien las interacciones con amigos no se asocian con un mayor aislamiento, tampoco ayudan a que las personas se sientan menos solas.

Esto se desprende de una investigación realizada por la Universidad Estatal de Oregón y publicada en Public Health Reports, la revista oficial del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, que financió el estudio.

La agencia desarrolló un profundo interés en la soledad tras el informe de 2023 sobre la «epidemia de soledad» en Estados Unidos, elaborado por el entonces Cirujano General Vivek Murthy.

Actualmente, la investigación se amplió para incluir entrevistas a más de 1500 adultos de entre 30 y 70 años en 10 plataformas (Facebook, X, Reddit, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest y WhatsApp), lo que supone un avance en la comprensión del papel de las redes sociales en la marginación social.

«Estudios anteriores se centraron en adolescentes, mientras que este examina a adultos de mediana edad y mayores, que representan el 75 % de la población estadounidense», señala el autor del estudio, Brian Primack, profesor de la Facultad de Salud de la Universidad Estatal de Ohio (OSU).

«Estas personas están muy expuestas a las redes sociales y muchos de los efectos negativos de la soledad en la salud empeoran progresivamente con la edad», agrega.

Es bien sabido que las personas que se sienten solas con frecuencia tienen más del doble de riesgo de desarrollar depresión, un 29 % más de riesgo de padecer enfermedades cardíacas, un 32 % más de riesgo de sufrir un derrame cerebral y un 60 % más de riesgo de muerte prematura.

Además, el riesgo de desarrollar demencia aumenta un 50 % en los adultos mayores.

Los datos revelaron que aproximadamente el 35 % de los contactos en redes sociales del grupo de estudio eran personas que nunca habían conocido.

«Las interacciones en redes sociales con desconocidos -afirma Jessica Gorman, de la Universidad Estatal de Oregón y coautora del estudio- pueden llevar a una fuerte idealización de las amistades, ya que no existe una experiencia personal que la contrarreste».