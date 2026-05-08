Programas musicales en la televisión cubana: tradición, cultura y valores

(Escrito por: María Regla Figueroa Evans)

Los programas musicales televisivos en Cuba se distinguen por alegrar los hogares y, al mismo tiempo, difundir los ritmos más autóctonos de nuestro país.

La música, como elemento creativo, es una manifestación artística abarcadora cuyos valores estéticos se perciben de múltiples maneras, en dependencia del contexto cultural y del género. Es una de las formas de expresión más antiguas y cosmopolitas en la historia de la humanidad. Ha acompañado a los seres humanos en celebraciones de todo tipo, tanto festivas como luctuosas; en momentos de meditación e incluso en procesos curativos, por su capacidad terapéutica. Su poder puede trascender el lenguaje.

En la televisión cubana son múltiples y variados los programas musicales. Si bien llegan para alegrar a los televidentes, también fortalecen la cultura general integral al venir acompañados, en su mayoría, de información oportuna, inmediata y veraz. Se trata de una práctica que se remonta a los inicios del medio en Cuba. Algunos de los espacios más distintivos y conocidos por la sociedad de la época fueron Cabaret Regalía, con transmisión por CMQ Canal 6; el programa de variedades De fiesta con Bacardí y Ritmos del Trópico.

Rene Baños del espacio musical Nota a nota

Estos programas se caracterizaron por alegrar los hogares cubanos y, a su vez, difundir los ritmos más autóctonos del país, fortaleciendo así el surgimiento de la industria musical, que tuvo en la televisión uno de sus mejores aliados.

Con el advenimiento de un nuevo sistema social en Cuba, algunos de estos espacios desaparecieron como consecuencia de las transformaciones estructurales asociadas al Estado. En su lugar surgieron otros que no solo entretienen, sino que también educan y transmiten valores en correspondencia con los principios de la política cultural revolucionaria.

Entre ellos destacan Nocturno, influido por la música española de la llamada década prodigiosa, que difunde las mejores sonoridades de la madre patria y de Cuba; Álbum de Cuba, conducido por la soprano Esther Borja, una de las grandes voces del siglo XX, quien interpretó casi todos los géneros del pentagrama nacional: habaneras, guarachas, boleros y punto cubano.

De la gran escena

Palmas y cañas, nacido el 19 de octubre de 1962 bajo la dirección de Antonio Vázquez Gallo, es uno de los espacios musicales más antiguos de la televisión cubana. Este programa pone en contexto las diferentes expresiones de los ritmos campesinos y ofrece información acerca de instituciones del sector, asociadas a temas emulativos, cooperativistas y resultados económicos.

Por su parte, Para Bailar, aunque concebido como un programa competitivo danzario, constituyó una propuesta polisémica al difundir ritmos nacionales y foráneos al compás de los cuales las parejas ejecutaban sus coreografías. De más reciente factura se encuentran Cuerda Viva, que promociona el quehacer musical de jóvenes talentos cultivadores de música alternativa y de fusión; A capella; y De la gran escena, con más de cuatro décadas al aire proponiendo lo mejor del arte universal.

Música entre nos

También sobresalen Nota a nota, conducido por René Baños, y Sonando en Cuba, este último un espacio competitivo por temporadas que ha mostrado en cada emisión a destacados talentos del país, algunos de ellos durante mucho tiempo relegados al anonimato.

En la esfera infantil, la televisión cubana ha sido también propulsora de propuestas musicales dedicadas a los más pequeños. Ejemplo de ello son Arcoíris musical, Dando vueltas y El camino de los juglares, todos latentes en la memoria de varias generaciones de cubanos y cubanas que crecieron al amparo de sus emisiones.

Los programas musicales de televisión se erigen como plataformas de aprendizaje al mostrar a los televidentes el amplio abanico genérico del pentagrama nacional y foráneo. Actualizan el conocimiento, abren nuevas miradas emocionales al público y contribuyen a mejorar los estados de ánimo, la comunicación colectiva y el desarrollo estético, al tiempo que entretienen y alegran. Verlos y reflexionar sobre sus propuestas de forma armónica y coherente es también una manera de relajarnos.