Refinería de Cienfuegos procesa el crudo ruso a toda máquina

En el muelle de la Refinería reciben y despachan los navíos cargados de crudo y productos procesados. Fotos: del autor

La Refinería de Petróleo Cienfuegos S.A., en la provincia de Cienfuegos, continúa a buen ritmo el procesamiento de las 100 mil toneladas de crudo Ural descargadas en Matanzas, informó Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de la Unión Cuba-Petróleo (Cupet).

El directivo precisó al periódico Granma que el traslado a Cienfuegos del volumen enviado por la Federación de Rusia como apoyo energético a Cuba, se realizó en cuatro buques y que la planta sureña cuenta con capacidad para completar la refinación en un período de entre 12 y 15 días.

Pérez Cardoso subrayó que la ayuda energética rusa llega en un momento complejo para el país, tras cuatro meses sin recibir combustible debido al bloqueo petrolero impuesto por la administración estadounidense, y permitirá cubrir alrededor de un tercio de la demanda nacional durante un mes.

Sobre la distribución de los derivados, explicó:

«El gas licuado se va a utilizar, fundamentalmente, en función de las necesidades que tienen las infraestructuras críticas, porque la cantidad no da para cubrir la demanda completa del país.

«En el caso de la gasolina, en Cienfuegos se están procesando las tres calidades comercializables en Cuba: 95, 90 y 83 octanos. Se va a continuar con los niveles de distribución existentes hoy, decirte que vamos a comercializar toda esa gasolina en moneda nacional es algo que todavía no podemos hacer en este momento, porque después de este barco la continuidad se está revisando, no la tenemos. Por tanto, nosotros estamos pretendiendo mantener los niveles que tenemos, quizá mejorarlos un poco, pero no ir más allá».

Precisó que con el diésel se operará de igual manera: «gran parte está dirigido a la generación distribuida del país, algo esencial para los cubanos».

Se refina las 24 horas

Raúl Jaramillo Garnier, gerente de la refinería de Cienfuegos, indicó que más de mil 80 trabajadores laboran en turnos de 24 horas para garantizar la continuidad del proceso y obtener los derivados previstos en dos semanas.

«Todos los obreros de las plantas y áreas logísticas de la entidad intervienen en el proceso: unos en Comercialización, otros en Producción; en varias etapas de Producción, porque no se trata de un proceso único, sino de etapas. Y eso se logra con cuatro plantas, por supuesto cada una con equipos de trabajo en función constante de garantizar el aseguramiento operacional».

Juan Luis Artiles, jefe de la planta de destilación atmosférica, señaló que «estamos refinando el crudo ruso que llegó y sacando los productos que estaban pronosticados: fuel oil, diésel, gasolina y gas licuado de petróleo. Todo con la debida calidad, con la máxima diligencia y un deseo muy grande de los trabajadores de la unidad, conscientes del significado nacional de cuánto están haciendo».

Por su parte la jefa del área de atraque, ingeniera Yasnelis Gell Piedra, informó que tras el arribo del crudo ruso se activaron todos los sistemas de la instalación, en la que 21 trabajadores cumplen funciones permanentes para recibir y despachar los buques.

Otro de los espacios clave de la ruta crítica del proceso es el cargadero de pailas. Su jefe, Mario Ojeda Rodríguez del Rey, precisó que «estamos cargando por pailas para las provincias, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, y por ferrocarril a territorios vecinos».

Precisó que «la distribución acontece luego que los productos terminados se llevan a tanque, reciben asentamiento, se certifican; y es entonces que salen por paila, ferrocarril o embarcaciones».

Sentimientos a flor de piel

Allí en el área de carga encontramos al chofer José Antonio Báez Díaz, con seis años de experiencia en Cupet, quien terminaba un reposte de diésel regular destinado a los grupos electrógenos de Cabaiguán, en Sancti Spíritus, y manifestó el tremendo orgullo de ser uno de los encargados de transportar la valiosa carga.

«Figúrese, es más energía para los hospitales, escuelas y tantos lugares de mi país. También significa luz para los hogares, es algo que, al menos por un tiempo, destensa a la familia cubana agobiada por un bloqueo genocida, y eso es impagable», expresó

Son los sentimientos y ánimos que embargan a los más de mil trabajadores de la Refinería de Cienfuegos, sabedores del rol significativo que les han confiado en estos días retadores, complejos, pero también bellos, en los cuales se escribe una oda colectiva a la resistencia por parte de un pueblo que no se doblega. (Versión del trabajo publicado en Granma)