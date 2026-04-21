Huellas sureñas en Centroamericanos: Rogelio Marcelo García

En Perlavisión creemos que las hazañas deportivas no deben perderse en el tiempo. Por eso, nos enorgullece compartir los testimonios de aquellos atletas que pusieron en alto el nombre de Cienfuegos y de Cuba entera. Ellos, hoy ciudadanos anónimos que transitan nuestras calles, guardan en su memoria historias de sacrificio, gloria y pasión que merecen ser contadas a las nuevas generaciones.

«Si volviera a nacer, nuevamente sería boxeador»

Rogelio Marcelo García, gloria deportiva del boxeo cubano, llegó a Cienfuegos en 1990. Aunque nació en Guantánamo, aquí encontró su hogar: se casó, formó una familia y construyó su vida. Con el orgullo de quien ama esta tierra, afirma: «Me siento cienfueguero».

Palmarés de una leyenda

Durante sus 16 años en el equipo nacional, Rogelio cosechó triunfos inolvidables:

· 🥈 Plata en los Juegos Centroamericanos de República Dominicana (1986)

· 🥇 Oro en los Juegos Centroamericanos de México (1990)

· 🥇 Oro en los Juegos Panamericanos de La Habana (1991)

· 🥇 Oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992)

De campeón a formador de campeones

Actualmente, Rogelio trabaja en la Academia Provincial de Boxeo de Cienfuegos, donde se ha mantenido desde el inicio de su carrera laboral. Como entrenador, ha contribuido a que Cienfuegos ocupe una posición destacada en el boxeo nacional. Fruto de este trabajo en equipo —junto a grandes como Lorenzo Aragón y otros colegas—, la provincia cuenta hoy con tres púgiles clasificados para los próximos Juegos Centroamericanos en República Dominicana.

«Formamos una gran familia, con mucho respeto y entrega transmitimos nuestros conocimientos», comparte Rogelio.

Rogelio reconoce el papel fundamental de la familia, tanto en su etapa como atleta como ahora en la de entrenador. Confiesa que su madre nunca quiso que fuera boxeador, pero al ver sus resultados, lo aceptó y le brindó su apoyo.

«La familia es fundamental para el desarrollo de un deportista», afirma con convicción.

Un legado vivo

Testimonios como el de Rogelio Marcelo García nos recuerdan que las glorias deportivas no son solo medallas y trofeos. Son historias de perseverancia, amor por el deporte y entrega a la tierra que los acogió. En Perlavisión seguiremos dando voz a estos héroes anónimos que, con su ejemplo, inspiran a las futuras generaciones de atletas cienfuegueros.