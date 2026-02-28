Revelan en TV detalles de la fallida infiltración de team terrorista desde EE.UU. (+📹)

El jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras de Cuba, el coronel Ybey Carballo Pérez, ofreció este viernes nuevos detalles sobre la investigación de la infiltración armada de una lancha rápida estadounidense dentro de aguas cubanas.

En un programa especial del espacio televisivo Razones de Cuba, Carballo afirmó que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, dos embarcaciones partieron de las proximidades de Cayo Maratón, en el estado de Florida, con destino a la isla. Los reportes revelan que una de las lanchas habría sufrido una afectación en su motor.

Asimismo, aseguró que se dio con la identidad de los presuntos autores del hecho, entre los que se encuentra Maritza Lugo Fernández, cabecilla principal del movimiento 30 de Noviembre, y quien habría brindado recursos para acciones ilegales en la isla.

Actuación ajustada a protocolos

Carballo Pérez precisó que las Tropas Guardafronteras actuaron de manera «moderada, defensiva, racional y proporcional» e interceptaron la embarcación en un punto preciso: una milla náutica al norte de los cayos de Villa Clara, en plenas aguas territoriales cubanas.

El jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras señaló que la respuesta cubana ante el hecho se ajustó estrictamente a las normas que se aplican «frente a un objetivo infractor: primero se identifica, luego se persigue, se acompaña y se persuade».

En este sentido, señaló que el uso del armamento constituye el último recurso. «Solo se responde con armas de fuego cuando somos agredidos. Es un modelo de actuación racional y defensivo, que prioriza evitar el uso de las armas salvo en situaciones de agresión directa», explicó.

El punto de la fallida infiltración

Carballo Pérez afirmó que el incidente ocurrió el día 25, en el municipio de Corralillo, en un área de la cayería exterior conocida como Los Cayos de Falcones, específicamente en el canalizo Los Pinos.

«Estamos hablando de unas 10 millas de la faja costera, pero apenas a una milla náutica de la faja exterior. Las aguas territoriales cubanas comprenden 12 millas náuticas. La embarcación violó el espacio de aguas jurisdiccionales cubanas», puntualizó.

Una lancha de origen estadounidense, con unas 1,8 toneladas de peso y diez ocupantes, fue detectada por los medios de las Tropas Guardafronteras y la interceptora cubana 25 se acercó para identificarla.

«Se trataba de una embarcación sospechosa», dijo Caballo Pérez. A 185 metros, la lancha abrió fuego e hirió al capitán Yosmany Hernández Hernández, con impactos en el abdomen y el antebrazo. La tripulación cubana, integrada por cinco combatientes, respondió, abatiendo a tres de los ocupantes y dejando siete heridos, que luego fueron evacuados a hospitales.

Tras la neutralización de la embarcación, los heridos fueron evacuados y trasladados a centros hospitalarios. El armamento empleado por la parte cubana consistió en tres fusiles AKM y una ametralladora ligera RPK.

Investigación em marcha

Por su parte, el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado en delitos contra la Seguridad del Estado, comunicó que, ante hechos de esta naturaleza, se conforma un equipo multidisciplinario para conducir la investigación.

Según él, hasta el momento se determinó que no fue una, sino dos las embarcaciones que salieron de Cayo Marathon, en Florida. «Una presentó dificultades técnicas en el trayecto y los ocupantes se trasladaron a la otra, razón, por la cual arribaron, finalmente, en una sola lancha», dijo.

El peritaje técnico evidenció 13 impactos de bala en la embarcación cubana, localizados en estribor, en el casco y en las barandas.

«Se trata de una unidad de nueve metros de eslora. Solo se empleó armamento reglamentario. No hubo lanzacohetes ni otro tipo de armas como se ha especulado», recalcó.

Mientras, la lancha estadounidense, equipada con motor fuera de borda y que contaba con GPS y equipos de radionavegación, recibió 21 impactos de bala .

El tiroteo ocurrió a unos 20 metros, lo que evidencia la cercanía y la intensidad del enfrentamiento.

Cuantioso el arsenal incautado

En la embarcación fueron confiscados fusiles de varios calibres, entre ellos del tipo DB AR‑15, una escopeta Winchester, 11 pistolas y módulos individuales con armas, cuchillos, uniformes, pasamontañas y equipos de comunicación, además de un dron y 12.846 municiones.

Se encontraron además emblemas identificativos, como el del grupo contrarrevolucionario Movimiento 30 de Noviembre, y distintivos de «autodefensa del pueblo». Entre los implicados figura Amijail Sánchez González, señalado como organizador, incluido en la lista nacional de personas vinculadas a actividades terroristas.

Víctor Álvarez Valle reiteró que el objetivo de la banda era infiltrarse en el país, promover desorden público, ejecutar actos violentos y atacar unidades militares. «El armamento incautado es armamento de combate. No se trata de una falacia», subrayó.

No se trata de una simple entrada ilegal al país

Por su parte, el fiscal jefe de la Dirección de la Fiscalía General de la República, Edward Roberts Campbell, sostuvo que estos hechos no constituyen un simple intento de entrada ilegal al país.

En este sentido, detalló la situación procesal de los detenidos y los presuntos delitos que se les imputan, todos asociados al Título de Terrorismo del Código Penal cubano: actos cometidos con armas o artefactos explosivos, actos contra la seguridad de la navegación marítima, otros actos que atenten contra la seguridad aérea o marítima, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, así como portación y tenencia ilegal de armas de fuego.

La legislación cubana prevé para este tipo de delitos un abanico de sanciones que va de 10 a 15 años de privación de libertad hasta la cadena perpetua e incluso la pena de muerte en su grado máximo.

«Estos actos no son sucesos fortuitos. Responden a un patrón de agresión, financiado y organizado desde el exterior, que busca desestabilizar el orden interno», resume Roberts Campbell.

El coronel Dr. Juan Antonio Ramírez, jefe de Servicios Médicos del Ministerio del Interior, informó que el capitán Yosmany Hernández Hernández evoluciona favorablemente y se encuentra fuera de peligro.

También reciben la atención requerida los integrantes del team de infiltración que resultaron heridos durante el intercambio.

En Video, el programa especial de Razones de Cuba

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>