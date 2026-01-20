Recibió Díaz-Canel a Ministro del Interior de la Federación de Rusia

De «una enorme significación» por «el momento en que se hace», calificó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la visita del General de la Policía Vladimir Alexandorovich Kolokoltsev, ministro del Interior de Rusia, y la delegación que lo acompaña.

«Muchas gracias por estar en Cuba», expresó el mandatario a Kolokoltsev al saludarlo en el pórtico del salón de reuniones del Palacio de la Revolución, donde ambas delegaciones sostuvieron conversaciones, a la vez que el alto militar de la Federación de Rusia le expresó su satisfacción por estar nuevamente en la Isla, donde tiene amigos entrañables.

Foto: Estudios Revolución

Esta visita —añadió Díaz-Canel— es una expresión más de toda la sensibilidad de la Federación de Rusia, del partido, del gobierno, de las instituciones armadas y de usted. Hay sensibilidad, comprensión de nuestra situación, y disposición a la ayuda y la cooperación.

El Jefe de Estado subrayó la relevancia de la estancia del Ministro del Interior ruso y sus compañeros para intercambiar sobre la compleja situación mundial, en el área de América Latina y el Caribe y en particular de Cuba.

Foto: Estudios Revolución

Recordó que en la anterior visita del general Vladimir Alexandorovich Kolokoltsev, en noviembre de 2023, nuestro país enfrentaba el recrudecimiento del bloqueo, una amplia campaña de intoxicación mediática y los impactos por su inclusión en la espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Todo eso —señaló— ahora se mantiene, pero con mayor complejidad y una situación muy impactada por los sucesos del 3 de enero.

En el encuentro entre el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el General de la Policía Vladimir Alexandorovich Kolokoltsev, ministro del Interior de la Federación de Rusia, participó el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, y el General de Brigada Jesús Burón Tabit, viceministro, entre otros jefes del Ministerio del Interior.

Por la parte rusa asistieron, Víctor Koronelli, embajador de la Federación de Rusia en Cuba, y el General Mayor de Servicios Internos, Alexandr A. Nikolaev, jefe de Secretaría del Ministro, entre otros altos oficiales de la institución.