Venezuela declara Héroes y Mártires a los 32 cubanos caídos

La Asamblea Nacional (AN) de la República Bolivariana de Venezuela declaró Héroes y Mártires de la nación a los 32 cubanos caídos en combate durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Tras anunciar el acuerdo, Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN, destacó la «superioridad infinita en lo moral, en el valor, en el coraje, en la dignidad» de los cubanos, quienes enfrentaron a un enemigo superior en medios, tecnología y número, destacó el sitio de la Cancillería cubana.

«Expresar sobre todo la admiración por nuestros combatientes cubanos y venezolanos que, con mucha dignidad, con mucho coraje, con mucha valentía, plantaron cara al invasor, plantaron cara y se fajaron en una inferioridad abismal en términos de tecnología militar, y de superioridad aérea», afirmó.

En la sede de la Embajada de Cuba en Caracas, Rander Peña, secretario ejecutivo de la Alianza de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Libre Comercio (ALBA-TCP), expresó el sentir de los pueblos y gobiernos que forman parte del bloque regional.

«Hoy ellos se convierten en seres de luz que seguirán siendo faro que nos seguirá guiando por la batalla diaria, la batalla permanente. A ellos, ¡Honor y Gloria!; a sus familiares, todo nuestro abrazo infinito, nuestro amor, nuestro compromiso, nuestra admiración a cada uno de ellos, porque formaron a hombres valientes, de bien, a hombres admirables», señaló.

El embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Luis Mayo Fernández, aseguró haber «recibido con mucha emoción y satisfacción este acuerdo de la Asamblea Nacional» venezolana.

«Lo hemos recibido en nombre del pueblo cubano, de sus familiares, de las madres, de las esposas, de los hijos de los 32 compañeros caídos en combate ante el imperialismo. Hemos reiterado a todos los compañeros que nos han visitado nuestro compromiso inquebrantable», enfatizó el diplomático.