Lavrov: Los primeros 20 días de 2026 «ya superan» a todo 2025

Los acontecimientos sin precedentes ocurridos a nivel internacional durante los primeros 20 días de este año «ya han superado» los de todo el año pasado, apuntó hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, al ofrecer un análisis de los principales resultados de la diplomacia rusa en 2025 durante una extensa rueda de prensa.

«Hemos sido testigos de acontecimientos sin precedentes: la brutal invasión armada de EE.UU. en Venezuela, con decenas de muertos y heridos, testigos del secuestro y traslado fuera del país del legítimo presidente Nicolás Maduro y de su esposa», recordó el canciller.

«Paralelamente a estas acciones, estamos observando amenazas dirigidas contra Cuba y otros países de la región latinoamericana y del Caribe y, por supuesto, provocan profunda preocupación los intentos abiertos y declarados de las fuerzas externas de desestabilizar la situación política interna en Irán», enumeró.

En este sentido, el canciller ruso destacó que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, «declaró hace muy poco que, al apoyar las protestas» en Irán, «la comunidad internacional —representada, al parecer, por la UE—, busca un cambio de régimen en este país».

Occidente sigue utilizando al régimen de Kiev

Lavrov agregó que la mayoría de los países de Occidente «siguen utilizando al régimen de Kiev para el enfrentamiento armado con Rusia».

«El objetivo de infligirnos una derrota estratégica ya no se expresa tan a menudo, pero, no obstante, por todos los indicios sigue presente en las mentes y en los planes, ante todo, de los dirigentes europeos», dijo, poniendo como ejemplo que el canciller alemán, Friedrich Merz, pretende convertir el Ejército de Alemania en el más fuerte de Europa.