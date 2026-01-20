Fernando Hechavarría: un Premio Nacional de Teatro que también honra a la TV cubana

El Premio Nacional de Teatro 2026 ha sido otorgado por unanimidad a Fernando Hechavarría Gibert, una figura esencial de la cultura cubana cuya obra trasciende con naturalidad los escenarios teatrales para habitar, con igual fuerza y coherencia artística, la televisión y el cine. El anuncio fue realizado por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, reconociendo una trayectoria que supera los 50 años de entrega ininterrumpida al arte.

Nacido en Holguín, Hechavarría inició su formación en la Escuela Provincial de Artes Plásticas y se graduó en 1976 de la Escuela Nacional de Artes Escénicas. Desde muy temprano integró el grupo Teatro Escambray, en Villa Clara, experiencia que marcó profundamente su concepción ética y estética del teatro, y que se extendió hasta 1995. A partir de entonces, se convirtió en uno de los pilares de Teatro El Público, donde ha defendido una actuación rigurosa, contemporánea y comprometida con su tiempo.

Imposible hablar de Fernando sin subrayar su huella en la TV cubana

El galardón reconoce, sobre todo, su sobresaliente carrera sobre las tablas; sin embargo, resulta imposible hablar de Fernando Hechavarría sin subrayar su huella en la televisión cubana. Con participación en 44 programas televisivos, el actor ha construido personajes memorables que forman parte de la historia audiovisual del país, demostrando que el rigor teatral puede y debe dialogar con los lenguajes de la pantalla. Su presencia en dramatizados, series y telenovelas lo ha convertido en un rostro familiar para varias generaciones de televidentes, que han seguido su evolución actoral con respeto y admiración.

Esa capacidad de transitar entre medios también se refleja en su trabajo cinematográfico, con más de 30 películas, y en su participación en proyectos de coproducción internacional, que han contribuido a visibilizar el talento cubano fuera de la Isla. A lo largo de su carrera, Hechavarría ha participado en más de 27 festivales nacionales e internacionales, consolidando una obra diversa, coherente y profundamente humana.

Arte y docencia

Actualmente, combina su labor artística con la docencia como profesor de actuación en la Universidad de las Artes y en la Escuela Nacional de Teatro Corina Mestre, donde transmite a los más jóvenes no solo técnicas interpretativas, sino una ética de trabajo basada en la disciplina, el compromiso y el amor por el oficio.

El jurado del Premio Nacional de Teatro 2026 estuvo presidido por Verónica Lynn e integrado por Carlos Díaz Alfonso, Aramís Delgado, Juan Piñera y Omar Valiño, quienes valoraron por unanimidad el impacto cultural, la solidez artística y la dimensión pedagógica de su trayectoria, frente a un grupo de nominados que incluía también a Maribel López, Graciela González, Juan González Fiffe y Osvaldo Doimeadiós.

Desde el Portal de la Televisión Cubana, este reconocimiento se celebra no solo como un triunfo del teatro, sino como un homenaje a un hombre de la televisión, a un actor que ha sabido dignificar la actuación en la pantalla chica con la misma entrega, profundidad y verdad que en el escenario. El Premio Nacional de Teatro 2026 a Fernando Hechavarría Gibert es, en esencia, un aplauso a una obra total, donde el teatro y la televisión se abrazan como partes de una misma vocación artística.