Para hacer zafra en Ciudad Caracas hay que contar con Roger

Situado en el municipio de Santa Isabel de las Lajas, el Complejo Agroindustrial «Ciudad Caracas» inició la molienda en el territorio cienfueguero. Las instalaciones, dedicadas al procesamiento de la caña de azúcar requieren un sistema de mantenimiento, reparación o sustitución de piezas, que, por el déficit de estas, sin un movimiento innovador de excelencia, derivaría en una inmovilización productiva de la industria.

Mi interlocutor es Roger Antonio Méndez Damas, graduado de Mecánica de Taller, con muchos años de experiencia en la tornería. Apenas concluyó el acto inaugural de la zafra, donde fue reconocido por su aporte innovador, volvió a paso ligero a su local de faena. Las buenas prácticas adquiridas respaldan que durante el diálogo no se despoje de los medios de seguridad y protección, prevenir es mejor que lamentar.

La tornería es un oficio de alta especialización. ¿Qué tan difícil es ejercerlo en el contexto actual?

Se dificultan mucho las cosas, la falta de materiales afecta y hay que asumir con creatividad para echar a andar estas maquinarias que ya tienen más de 40 años de explotación explicó.

Hablemos sobre ese nivel de inventiva. ¿Cuáles fueron las necesidades tecnológicas más apremiantes a resolver?

La sustitución de rodamientos conlleva adaptarlos a los reductores de motores eléctricos, hacerlos de menor o mayor tamaño, según el caso. Los ejes, bujes, casquillos e incluso tornillos de varias medidas. No darle solución a un problema me quita el sueño, no encontrar la forma de reparar algo, entonces refresco la mente y llego aquí, auxiliado por mis compañeros, porque este es un trabajo colectivo, entre todos hallamos la solución, añadió.

La desmotivación de las nuevas generaciones por adquirir conocimientos y ejercer esta labor vino a colación. Roger labora en Ciudad Caracas hace 18 años, pero le avalan doce inviernos en que ejerció como profesor en la enseñanza politécnica.

Antes mandaban a los recién graduados aquí a coger experiencias, se facilitaba la ayuda porque los tutoreábamos. Hace bastante tiempo que no asignan ninguno a hacer prácticas aquí, eso no es bueno, en perspectiva no visualizo un relevo seguro, al menos en esta provincia, especificó.

Dentro de la edificación, en el taller de maquinado, el sonido irregular de las herramientas de corte, prensión y soldadura acompañó la entrevista de principio a fin. Con el compromiso de extraer derivados de la dulce gramínea los trabajadores del Complejo Agroindustrial Ciudad Caracas laboran ininterrumpidamente, obrando para contribuir al desarrollo económico de su entidad y del territorio.