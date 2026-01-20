Finalizó en Cienfuegos el evento nacional Ciudad para Contar

Como parte indisoluble de la Jornada Villanueva, con predominio teatral, concluyó en esta ciudad, la quinta edición del evento nacional Ciudad para Contar, ideado por el artista Miguel Pérez Valdés.

La propuesta defiende la puesta en escena fuera de los espacios tradicionales, convierte la narración oral en herramienta de interacción con los públicos en centros de trabajo, escuelas y parques del territorio.

Zobeida Ramos Fonte, actriz de la Compañía ContArte, radicada en la capital de la nación es una de las fundadoras de esta reunión de profesionales del mundo de las tablas en 2019. Desde su perspectiva para la próxima convocatoria se debe profundizar en los adiestramientos teóricos, para bien de los jóvenes en formación y desarrollo en esta actividad. La narración oral, con exponentes de varias provincias del país, se dio cita para intercambiar conocimientos y maneras de hacer en aras de fomentar técnicas expresivas.

El director del Centro Dramático de Cienfuegos, Lázaro Pérez Valdés, caracteriza la presente muestra como una dinámica particular, y cito: Ciudad para Contar ha alcanzado un grado de madurez y crecimiento de los participantes respecto a los espectadores. La armonía y el equilibrio entre todos merece calificarse de genial”, declaró.

Se han esmerado en la atención, opina Ramón Columbié Grimón, actor y narrador que llegó desde Palma Soriano. Y continúa emocionado: Pese a las inclemencias del tiempo y los apagones, por la difícil situación que vive el país, hemos realizado varias funciones en el patio de la UNEAC, en el patio del Café Teatro Tomás Terry, diversos ámbitos para regalar el arte, añadió.

Las palmas para el Centro Dramático de Cienfuegos por acoger a los narradores escénicos, la esencia personalizada de la oralidad. El rescate y conservación de estos valores culturales contribuye al prestigio de estos eventos, que tributan al teatro gracias a la habilidad de contar historias.