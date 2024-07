Salvar la industria azucarera en la mira de Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

El III Pleno del Comité Central, desarrollado en diciembre de 2021, marcó una pauta en el análisis del comportamiento de la industria azucarera en el país. El conjunto de medidas aprobadas entonces para salvarla, fueron también objeto de análisis en esta sesión inaugural del VIII Pleno.

En tal sentido, José Ramón Monteagudo Ruiz refirió que si bien el documento presentado a los miembros del Comité Central contiene un análisis objetivo e integral sobre la actual situación que presenta el sector, no se puede obviar el hecho de en los últimos años ha sido imposible garantizar todos los recursos materiales necesarios que permitan concretar verdaderos avances.

No obstante esa realidad, subrayó también la existencia de múltiples problemas de carácter subjetivo que evidencias que en muchos lugares hay cosas que no dependen de recursos y no se están haciendo bien e inciden directamente en el decrecimiento de la producción de caña, principal problema que presenta hoy el sector.

Esos aspectos, dijo, tienen que ser atendidos de manera priorizada.

Con ese punto de vista coincidió también Julio García Pérez, presidente del Grupo Azucarero Azcuba, e invitado al VIII Pleno, quien reconoció cuánto trabajo falta por hacer todavía en el plano subjetivo, pues existen muchos lugares “donde aun cuando pusiéramos los recursos no se aprovecharían bien”.

Entre las acciones que consideró importante tener en cuenta para obtener mejores indicadores productivos en la venidera contienda destacó la necesidad de realizar una profunda evaluación de los resultados de la actual zafra azucarera “con el propósito de sacar lecciones y adoptar acciones”. Unido a ello, significó, se debe trabajar para fortalecer las empresas agroindustriales y las unidades productoras de caña, así como para detener el decrecimiento cañero en el país.

Asociado a ese tema, la investigadora Aydiloide Bernal Villegas consideró que “no en todos los lugares se ha hecho un uso eficiente de las 93 medidas aprobadas para salvar la industria azucarera, lo cual incide en los resultados que en la actualidad se manifiestan”. Asimismo, enfatizó en la importancia de conceder mayor protagonismo al empleo de la ciencia y la innovación, de las investigaciones tecnológicas y de los proyectos de desarrollo local que contribuyan a fomentar encadenamientos productivos.

Acerca de la profunda evaluación llevada a cabo sobre los principales elementos que en la actualidad afectan el desarrollo del sector, comentó Felix Duarte Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), quien explicó que desde la organización se ha llevado a cabo un amplio proceso de fortalecimiento de las estructuras de base en todo el sector cañero.

De manera general, fueron cerca de 20 intervenciones, en las cuales los miembros del Comité Central abordaron múltiples aristas de los acuerdos objeto de evaluación, que no solo permiten avanzar en su cumplimiento, sino también perfeccionar las acciones que con ese propósito se diseñan e implementan en diferentes ámbitos de la sociedad.

En su octavo encuentro plenario tras el último Congreso del Partido, celebrado en abril de 2021, los miembros del órgano partidista analizan el cumplimiento de los acuerdos del anterior Pleno y reciben una rendición de cuentas del trabajo del Buró Político.

Los debates previstos hasta este sábado incluyen además, las acciones dirigidas a la prevención y enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales.

Nuevos miembros del Comité Central

Teniendo en cuenta que miembros del Comité Central, al no ocupar ya los cargos en que se encontraban y dejar de pertenecer al mismo, como parte de la jornada matutina de este VIII Pleno, se aprobó la incorporación de nuevos integrantes del Comité Central:

General de división Ernesto Feijó Eiró, jefe del Ejército Occidental.