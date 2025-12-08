Sesiona en La Habana III Foro de Animación Juan Padrón

El III Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña Juan Padrón in memoriam inicia este lunes en La Habana, con el propósito de fomentar el aprendizaje, el diálogo y la cooperación entre especialistas de la industria audiovisual de la región, precisó Prensa Latina.

Los Estudios de Animación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, Icaic, acogerán la primera jornada, que incluye el proyecto “Linterna Violeta”, un intercambio con la directora cubana Ivette Ávila sobre una serie de spots animados y documentales que abordan diversas manifestaciones de violencia en la sociedad.

Posteriormente, el director de fotografía británico Frank Passingham impartirá una clase magistral sobre técnicas de dirección de fotografía para la animación en Stop Motion.

El programa del Foro, previsto hasta el 11 de diciembre, contempla además la actividad colateral Animassinha, un taller de animación con plastilina dirigido por el realizador brasileño Daniel Rabanea, en el que participan 25 niños mayores de diez años.

Las sesiones se desarrollarán en el espacio cultural La Manigua, los lunes y miércoles en horario vespertino.

Dedicado al realizador, caricaturista e historietista cubano Juan Padrón (1947-2020), la cita forma parte del programa del 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

El Festival, que se extenderá hasta el 14 de diciembre bajo el lema “Rodando cine”, incluye la proyección de 222 películas, de ellas 114 en competencia por los premios Coral y el resto en secciones paralelas.

México participa como país invitado de honor en esta edición.