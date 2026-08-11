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Shakira, Maluma y J Balvin se pronuncian tras el terremoto que ya deja más de un centenar de muertos en Colombia

PorAgencia EFE

Ago 11, 2026 #Cultura, #terremoto en Colombia
Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes expresaron este lunes su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y llamaron a sus connacionales a mantenerse unidos y ayudar a los afectados.

«Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia», escribió Shakira en su cuenta de X, donde envió «fuerza y amor» a su país y pidió a sus seguidores estar pendientes de las indicaciones de las autoridades «para poder ayudar tan pronto como sea posible».

Maluma, por su parte, expresó su «dolor» por lo ocurrido y envió «un abrazo al alma» de las familias de las víctimas, al tiempo que aseguró que está dispuesto a ayudar: «Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión».

Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes se pronuncian tras el terremoto que ya deja un centenar de muertos en Colombia
Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

También de la música urbana, J Balvin envió «mucha fuerza» a los afectados por el terremoto y expresó su solidaridad con las familias y comunidades que atraviesan momentos de angustia.

«Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia», escribió Juanes, quien además informó de que ya hizo una donación y animó a quienes puedan hacerlo a sumarse a la ayuda.

«Cada aporte cuenta», señaló también el artista caribeño Carlos Vives.

Muestras de solidaridad

Los mensajes de los artistas se sumaron a las muestras de solidaridad de líderes internacionales mientras los equipos de emergencia continúan las labores de rescate y atención en las zonas más afectadas por el terremoto, que deja más de un centenar de fallecidos y graves daños materiales en varios departamentos del país.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

Según el primer balance del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, hasta el momento hay al menos 111 fallecidos, 87 heridos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

Por Agencia EFE

La Agencia EFE, o simplemente EFE, es una agencia de noticias internacional con sede en Madrid.

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