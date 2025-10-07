Trabajan en el municipio de Rodas por mantener la tradición del rodeo (+📹)

El rodeo, considerado el deporte-espectáculo de los campos cubanos, ha cobrado auge en las comunidades agropecuarias por ser la principal distracción de pobladores y criadores de ganado vacuno.

Con eventos regulares que por años se han arraigado y forman ya parte de la identidad local, en Rodas lo utilizan como una efectiva vía para promover la participación comunitaria.

Por estos días, competidores de ambos sexos y de todas las edades dijeron presente allí en una actividad que se posiciona como parte de los proyectos de recuperación de espacios rurales y ferias agropecuarias.

En declaraciones a nuestro canal, Yusvel Rodríguez Martínez, miembro de la comisión técnica nacional de jueces, comentó que en el encuentro se hicieron demostraciones de las siete habilidades que distinguen al rodeo cubano.

A saber, la práctica de este deporte campestre comprende derribo de reses a mano, monta de toros, ordeño de vacas, enlace de terneros, coleo, lazo doble y la carrera entre barriles, esta última especialmente para las mujeres.

Como manifestación cultural y deportiva, el rodeo es un espectáculo que agrupa a aficionados y a la par estimula al sector agropecuario de Rodas y Cienfuegos, donde la ganadería y la agricultura son pilares económicos esenciales.

Además de las exhibiciones en la pista, sin dudas el plato fuerte, el evento en Rodas incorporó exposición de animales y otras actividades relacionadas con el mundo ganadero.

Sobre la preparación del personal, Rodríguez Martínez comentó que hoy cuentan con entusiastas que al margen de su actividad laboral se dedican a formar al joven relevo ganadero y el mantenimiento de estándares competitivos de sus practicantes.

De igual manera, se refirió al cuidado de los ejemplares de feria, con un segundo lugar para Cienfuegos en el más reciente encuentro triangular celebrado en el centro del país.

En el país existe cerca de centenar y medio de equipos de rodeo y más de 250 pistas donde se entrenan y compiten los atletas, quienes, desde los eventos de base, van acumulando puntos hasta integrar los equipos provinciales y el nacional.

Esta sana distracción llegó a Cuba en la década de los 40 del pasado siglo procedente de México, aunque desde hace tres siglos se practica en muchos países del continente americano, luego de su surgimiento en Texas.

El reporte en video: