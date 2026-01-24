Perlavisión

Tres nuevas ambulancias fortalecen servicio de urgencias médicas en Cienfuegos

Como parte del programa de mejoramiento de los servicios integrados de urgencias médicas (SIUM) en el país, tres nuevas ambulancias del lote de 50 recién adquiridas por el Ministerio de Salud Pública con recursos del presupuesto del Estado, fueron asignadas a Cienfuegos.

Desde hoy estos equipos fortalecen ese vital servicio en este territorio al centro sur de Cuba, una vez concluidas las labores de puesta en marcha que realizaron especialistas y técnicos del proveedor, MCV Comercial S.A., del Ministerio del Transporte.

Se trata de vehículos modernos, de acuerdo con estándares internacionales para este tipo de servicios, que cuentan con equipamiento básico y facilidades para la instalación de otros equipos de diagnóstico y reanimación.

Desde el punto de vista técnico, poseen una adecuada autonomía, son eficientes energéticamente y cuentan con el respaldo del servicio de mantenimiento que asegura su explotación.

Con la inserción de estos medios de transporte sanitario en el sistema de emergencias nacional, si bien todavía no se cubriría la totalidad de la demanda, se daría un paso más en beneficio de la salud de nuestro pueblo en la compleja situación actual.

