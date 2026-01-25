Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Bloqueo vs Cuba

Viceministro cubano denuncia recrudecimiento del bloqueo

PorPrensa Latina

Ene 25, 2026 #bloqueo, #Cuba

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, denunció el bloqueo a las importaciones de petróleo como nueva posible medida de Estados Unidos contra Cuba.

El diplomático cubano calificó esta pretensión como un asalto brutal contra una nación pacífica que no representa amenaza alguna para Estados Unidos, señalando que tales medidas son la prueba irrefutable de que las carencias económicas que enfrenta el pueblo cubano están principalmente provocadas y diseñadas desde Washington.

Asimismo, recordó que figuras como Marco Rubio y John Bolton ya engañaron a Trump en 2019 para ordenar un bloqueo similar, acción que fue frenada en aquel momento por agencias de seguridad nacional que consideraron irresponsable y peligroso ese curso de confrontación injustificable.

La reactivación de estas amenazas en 2026 evidencia el recrudecimiento de una política hostil que busca el colapso energético del país mediante la piratería internacional.

Esta advertencia se produce en un contexto de resistencia soberana del Sur Global frente al unilateralismo agresivo de la administración republicana.

Por Prensa Latina

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

Entrada relacionada

Bloqueo vs Cuba Internacional

Cuba agradece solidaridad internacional en Jornada contra el bloqueo

Dic 1, 2025 Prensa Latina
Bloqueo vs Cuba Cuba Internacional

ONU: Política de EEUU contra Cuba lacera DD.HH. de la población

Nov 22, 2025 Prensa Latina
Bloqueo vs Cuba

Pese a presiones, el mundo con Cuba contra el bloqueo

Oct 29, 2025 Prensa Latina

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión