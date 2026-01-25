Hamnet, fuerte candidata en la lid por los premios Oscar

Con ocho nominaciones, Hamnet será una de las grandes protagonistas entre los filmes candidatos a los Oscar en su 98 edición, premios que se entregarán en esta ciudad el próximo 15 de marzo.

Entre las nominaciones destacadas, la cinta competirá en los apartados de Mejor Dirección, para Chloé Zhao, y la de Mejor Actriz, para Jessie Buckley, confirmando el fuerte respaldo de la Academia a una película que combina prestigio literario, ambición formal y sensibilidad.

En la producción, el largometraje ostenta el sello del laureado Steven Spielberg, quien con esta acumula 14 candidaturas a la estatuilla dorada, cifra que evidencia una vida dedicada al cine, tanto detrás de la cámara como apoyando proyectos de otros realizadores.

Basado en la aclamada novela homónima, Hamnet ha despertado un notable interés en la industria cinematográfica desde su estreno en festivales internacionales, con elogios unánimes de la crítica.

Especialistas destacan su sensibilidad narrativa y la cuidada puesta en escena de una historia que ofrece una mirada íntima y conmovedora sobre la pérdida y la memoria.

Inspirada en la figura del hijo del gran escritor y dramaturgo británico William Shakespeare, la película propone una lectura contemporánea del duelo.

La dirección ha sido calificada como sobria, elegante y profundamente emocional; mientras el guion sobresale por su capacidad para trasladar la poesía literaria al lenguaje audiovisual.

Las interpretaciones del elenco han sido señaladas como uno de los pilares del filme, en particular, la actuación protagonista de Jessie Buckley, quien ya ganó el Globo de Oro de Mejor Actuación Femenina.

Del filme se destaca también la fotografía, de gran fuerza estética, refuerza el tono melancólico de la narración; a la vez, el diseño de producción recrea con minuciosidad la época isabelina.

La banda sonora, por su parte, acompaña la historia con sutileza y potencia emocional.

Diversos medios especializados la incluyen ya en sus listas de favoritas al Oscar su recorrido por festivales ha consolidado su prestigio internacional.

Hamnet se aleja de los biopics convencionales, en su lugar, apuesta por una visión íntima y humana, enfoque ha sido celebrado por académicos y cineastas.

El filme invita a una experiencia cinematográfica profunda, serena y lejos del espectáculo grandilocuente, apuesta por la emoción contenida. A medida que avanza la carrera al Oscar, Hamnet gana fuerza.

