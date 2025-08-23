Tema musical de telenovela cubana «Regreso al corazón» con favorable acogida en Youtube

Más de 2,01 k visualizaciones en la plataforma de video online YouTube tiene el tema musical «Labios rojos», que forma parte de la banda sonora de la actual telenovela cubana «Regreso al corazón» que transmite tres veces a la semana las noches de Cubavisión.

Disponible desde hace solo dos días, la propuesta de los cantantes Fabicile y Waldo Mendoza, ha revolucionado las redes sociales, no solo por la favorable acogida de la ficción televisiva, sino además, por la excelente letra e historia de una canción que fusiona el género urbano con el romántico.

Según Fabio Bolaños Hernández, conocido artísticamente por Fabicile, esta fue una composición coescrita junto al reconocido intérprete y músico cubano célebre por temas como «Chiquitica» y «Bendito tiempo».

En declaraciones exclusivas para la Agencia Cubana de Noticias, el joven artista expresó que antes de la colaboración, primero existió una bonita relación de amistad, algo que con el tiempo se fue consolidando al punto de que hoy lo considera parte de la familia.

Por eso, explicó, cuando se habló sobre un posible dueto, se pensó siempre en lograr esta mezcla entre un muchacho de música urbana y una leyenda con una gigantesca trayectoria dentro de la música romántica; que permitiera —desde el respeto hacia la mujer—, reflejar un trabajo sincero donde juventud y experiencia dieran lugar a un sabor único y una bonita vibra llamada “Labios rojos”.

Confesó que, esta fue una canción creada para todas las mujeres del mundo, haciendo referencia simbólica a los labios rojos que tanto llaman la atención y realzan la pasión y el amor.

“Labios rojos” nunca se hizo con la intención de que formara parte de la novela; en ese entonces Waldo se encontraba realizando la banda sonora de la misma y me sorprendió con la noticia de que le había enseñado la canción a la directora Loisys Inclán, quien se enamoró de esta y pidió que formara parte de «Regreso al corazón» por considerarla ideal para la trama de los muchachos jóvenes que protagonizan la historia de amor, contó Fabicile.

Mencionó también que, para ellos fue muy sorprendente la curiosidad y conexión del público con los fragmentos que se escuchaban en esas escenas —el coro sobre todo—, además de las secuencias que se suben a las redes.

Creo que esto ayudó mucho a que se viralizara tan rápido el tema en las redes sociales, con más de un millón de reproducciones de varios videos dónde salía solamente ese trozo de «Labios rojos», agregó.

Muchos eran los comentarios de las personas para saber cuándo saldría la canción completa, y la emoción que demostraron tras su salida en YouTube fue inmediata.

Aún cuando es muy difícil exponer el género urbano, me siento orgulloso de demostrar que existen letras correctas formas adecuadas de realzar este tipo de música que, sin dudas, ha impactado con fuerza en la cultura cubana, concluyó Fabicile.