XI Pleno del Comité Central del PCC sesionará sólo el sábado 13

Dic 10, 2025 #XI Pleno del PCC

Teniendo en cuenta la compleja situación que vive el país, el Buró Político acordó ajustar el programa de trabajo del XI Pleno del Comité Central del Partido a una sesión, y realizarlo el sábado 13 de diciembre, por medio de videoconferencia.

Esta decisión contribuirá a garantizar la mayor permanencia de los principales cuadros en la base, informando, compulsando y gestionando la solución de aquellos problemas que impactan en la calidad de vida del pueblo y en la reducción de gastos financieros y materiales.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

