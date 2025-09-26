📹 – Combatientes y pueblo de Aguada honran al Capitán Leonel Mesa

Fuerzas del Ministerio del interior, junto al pueblo, desarrollan actos de reafirmación revolucionaria y de condena al asesinato del Capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Leonel Mesa Rodríguez, jefe de sector del municipio Caibarién, en la provincia de Villa Clara.

Así lo hicieron combatientes y la población en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, donde inauguraron además un sitial histórico dedicado a la historia de la PNR. (✍️ Marian Cabrera Ruiz, periodista graduada en la UCLV Marta Abreu, de Las Villas. Mayor del Ministerio del Interior)