Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos Sociedad Video

📹 – Combatientes y pueblo de Aguada honran al Capitán Leonel Mesa

PorRedacción Perlavisión

Sep 25, 2025 #Homenaje, #Leonel Mesa Rodríguez, #Minint, #PNR

Fuerzas del Ministerio del interior, junto al pueblo, desarrollan actos de reafirmación revolucionaria y de condena al asesinato del Capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Leonel Mesa Rodríguez, jefe de sector del municipio Caibarién, en la provincia de Villa Clara.

Así lo hicieron combatientes y la población en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, donde inauguraron además un sitial histórico dedicado a la historia de la PNR. (✍️ Marian Cabrera Ruiz, periodista graduada en la UCLV Marta Abreu, de Las Villas. Mayor del Ministerio del Interior)

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

Entrada relacionada

Cienfuegos Televisión

Reconocen obras de Perlavisión en Festival Nacional de Telecentros

Sep 25, 2025 Boris L. García Cuartero
Cienfuegos Historia Video

📹 – En Cienfuegos muestra itinerante de la FMC ‘Mujeres en Revolución’

Sep 25, 2025 Guillermo Martínez López
Béisbol Cienfuegos

La Pelota ⚾️ Cachorros vuelven a noquear a los Elefantes

Sep 25, 2025 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión