Anuncian estreno de Nora el próximo sábado en el Terry (+📹)

Este sábado 18 de abril el centenario Teatro Tomás Terry, de Cienfuegos, acoge el estreno de Nora, primer largometraje del realizador Roly Peña, que cuenta la trayectoria de una agente cubana de la Seguridad del Estado que, tras infiltrarse en una organización de la derecha en Miami, requiere ser extraída a la mayor brevedad.

Estrenada en cines de todo el país el pasado día 11, se trata de una película inspirada en hechos reales y sustentada en una rigurosa investigación. La cinta se sumerge en uno de los capítulos más intensos de la lucha de Cuba por defender su soberanía: la infiltración de sus agentes de inteligencia en grupos terroristas con base en Miami.

Nora relata la historia de una agente secreta cubana quien, bajo una identidad falsa, había logrado penetrar los círculos más internos de organizaciones violentas responsables de planificar y ejecutar actos de terror contra Cuba durante décadas. La trama se desencadena cuando, tras el descubrimiento de la red de infiltrantes “Avispa”, la protagonista debe regresar a la isla antes de que su cobertura sea descubierta y su vida corra peligro.

Más que un simple thriller de espionaje, el filme se erige como un testimonio cinematográfico que busca sacar a la luz la cruda realidad de estas organizaciones.

La cinta revela la otra cara de una guerra no declarada, donde el valor y el ingenio de hombres y mujeres anónimos se convierten en el principal baluarte de la nación.

Fragmentos del filme y entrevista al realizador: