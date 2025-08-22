Perlavisión

Díaz-Canel llega hasta termoeléctrica de Cienfuegos, evalúa mantenimiento de bloque 4

Ago 22, 2025 #Cienfuegos, #Cuba, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez, #termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes

El presidente Miguel Díaz-Canel visitó este viernes la central termoeléctrica «Carlos Manuel de Cespedes», de Cienfuegos, donde evaluó la ruta crítica del mantenimiento de la Unidad 4, fuera del sistema electroenergético nacional desde diciembre.

Igualmente chequeó la situación de la inversión que ahí se realiza, dilatada en el tiempo por diversos motivos y en los que se trabaja para su corrección, marcada por la complejidad de las labores a realizar, informó el perfil de la Presidencia de Cuba en Facebook.

La reparación capital de la Unidad 4 avanza en el completamiento de las principales líneas de esa inversión.

Las reparaciones de ese bloque comenzaron meses atrás, en respuesta fundamentalmente a la situación presentada en la caldera.

Su director general, Jose Osvaldo Rodríguez, ratificó que la Unidad 3 se mantiene en línea y actualmente genera 158 megawatt.

La central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes aporta el 14 % de la generación de energía eléctrica en Cuba, a partir de la fuente térmica.

El Jefe de Estado recorrió además la Empresa Militar Industrial Astillero Centro, el hospital pediátrico universitario Paquito González Cueto y una finca agrícola en la zona de Punta Las Cuevas.

