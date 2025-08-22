Hasta la Cooperativa de Créditos y Servicios Dionisio San Román, en el municipio de Cienfuegos, llegó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante su visita a la provincia de Cienfuegos, reporta la periodista Luzdeibys González, en Radio Ciudad del Mar.

Con el esfuerzo de los campesinos de la zona de Punta La Cueva, muchas producciones de alimentos aumentan sus rendimientos desde la consolidación de la teoría y la práctica en el tratamiento de suelos, la recuperación de la franja costera.

La Doctora en Ciencias Orquídea Urquiola, rectora de la Universidad de Cienfuegos, dijo que más de ocho fincas participan en estas labores científicas y algunas funcionan como aula anexa para la realización de tesis de grado y su socialización entre los campesinos.

Varios proyectos internacionales también suman logros a estas áreas agrícolas para los cultivos varios y animales domésticos.

EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO

En el hospital Pediátrico Paquito González Cueto, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) conoció acerca de los principales logros en esa institución de salud, con 60 años de fundada. El centro obtuvo recientemente la Acreditación Institucional, con Título de Oro.

La doctora Eyleen Palmero Díaz, directora del hospital que atiende a infantes cievfuegueros, explicó que esa condición avala los estándares de calidad en la asistencia médica, seguridad del enfermo y la gestión administrativa, procesos que reducen errores médicos, infecciones intrahospitalaria y otros riesgos.

Junto al mandatario cubano, estuvieron Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del PCC, y la Gobernadora Yolexis Rodríguez Armada.