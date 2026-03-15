Clásico Mundial ⚾️ EEUU vs. República Dominicana, duelo de alto voltaje

Estados Unidos y República Dominicana medirán fuerzas esta noche (8:00 pm) en un duelo de alto voltaje en semifinales del VI Clásico Mundial de Béisbol en el loanDepot Park de la ciudad de Miami.

Ambos colectivos son potencias en la pelota y, además, tienen trofeos del Clásico en vitrinas: República Dominicana conquistó el título en 2013, mientras Estados Unidos obtuvo la corona en 2017.

Las dos novenas han mostrado su arsenal ofensivo. Los dominicanos, por ejemplo, acumulan un marcador global de 51-10 y lideran en jonrones (14), bases por bolas (39), promedio (.312) y porcentaje de veces que un bateador llega a una base (.453).

El capitán de la novena estadounidense Aaron Judge confesó: «Sabemos qué clase de equipo tienen. Cuentan con una ofensiva increíble, un cuerpo de lanzadores extraordinario y un bullpen formidable. Todo es, simplemente, de primer nivel”.

Los de Quisqueya noquearon el pasado viernes en siete entradas 10×0 a Corea del Sur en cuartos de final, en tanto que el Team USA superó 5×3 a Canadá y lo eliminó.

El desafío de EEUU-República Dominicana es uno de los más esperados del Clásico. No hay espacio para pifias y esto deberá resolverse a golpe de batazos, hay mucho en juego: el pase a la final del martes 17, cuadro que completará mañana lunes el que triunfe en el choque Italia y Venezuela.

Sobre estas dos últimas selecciones clasificadas a semifinales, comentar su autoría ayer del par de más grandes sorpresas en este Clásico Mundial, después que los azzurri mandaran a casa a Puerto Rico y los venezolanos tumbaran a los tricampeones japoneses, uno de los más fuertes candidatos al trofeo de este año.