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Cuba celebra el Día Internacional de la Infancia

PorRedacción Perlavisión

Jun 1, 2026 #Cuba, #infancia, #niños

Autoridades del país han evocado este lunes 1 de junio la celebración del Día Internacional de la Infancia, una jornada dedicada a promover y proteger los derechos de los niños y niñas en todo el mundo.

«Por el bienestar de nuestras niñas y niños trabajamos sin descanso, porque en ellos está el porvenir», expresó en la red social X el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.

Asimismo ratificó la voluntad del gobierno cubano de seguir defendiendo la alegría de los infantes, que es «motivo de inspiración diaria frente a las adversidades».

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, también hizo alusión a la fecha y reafirmó el compromiso de Cuba con la protección, la salud y la educación universal y gratuita de sus niños.

«Ningún bloqueo ni amenaza externa tiene derecho a robar la vida, la sonrisa y la esperanza de nuestras generaciones futuras», precisó.

Por su parte el secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales, se refirió a la labor del general de Ejército Raúl Castro con los infantes y jóvenes, resaltando su desvelo por aquellos que tienen alguna discapacidad.

«Su atención personal al programa de implantes cocleares y su acompañamiento permanente a quienes estudian en la escuela Solidaridad con Panamá son un ejemplo de ello. Sólo un estadista con su sensibilidad es capaz de llevar a los miembros del Gobierno a ver y aprender de una obra de un grupo infantil como La Colmenita», agregó.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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