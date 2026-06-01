Cuba celebra el Día Internacional de la Infancia

Autoridades del país han evocado este lunes 1 de junio la celebración del Día Internacional de la Infancia, una jornada dedicada a promover y proteger los derechos de los niños y niñas en todo el mundo.

«Por el bienestar de nuestras niñas y niños trabajamos sin descanso, porque en ellos está el porvenir», expresó en la red social X el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.

Asimismo ratificó la voluntad del gobierno cubano de seguir defendiendo la alegría de los infantes, que es «motivo de inspiración diaria frente a las adversidades».

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, también hizo alusión a la fecha y reafirmó el compromiso de Cuba con la protección, la salud y la educación universal y gratuita de sus niños.

«Ningún bloqueo ni amenaza externa tiene derecho a robar la vida, la sonrisa y la esperanza de nuestras generaciones futuras», precisó.

En el Día Internacional de la Infancia, reafirmamos el compromiso de #Cuba con la protección, la salud y la educación universal y gratuita para cada niña y niño cubano. Ningún bloqueo ni amenaza externa tiene derecho a robar la vida, la sonrisa y la esperanza de nuestras… pic.twitter.com/aHNSyHmnsR — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 1, 2026

Por su parte el secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales, se refirió a la labor del general de Ejército Raúl Castro con los infantes y jóvenes, resaltando su desvelo por aquellos que tienen alguna discapacidad.

«Su atención personal al programa de implantes cocleares y su acompañamiento permanente a quienes estudian en la escuela Solidaridad con Panamá son un ejemplo de ello. Sólo un estadista con su sensibilidad es capaz de llevar a los miembros del Gobierno a ver y aprender de una obra de un grupo infantil como La Colmenita», agregó.