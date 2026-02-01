En el centenario del nacimiento de Fidel Castro, se conmemoran no solo los hitos históricos de la Revolución Cubana, sino también los logros más significativos en materia de inclusión social. Uno de estos avances fundamentales fue el impulso a la capacitación de las personas ciegas y, en particular, a la formación de sus líderes. A través de iniciativas de gran alcance, se instituyóun conjunto de políticas que transformaron la vida de las personas con discapacidad visual en Cuba.

El Comandante en Jefe siempre tuvo una mirada amplia y profunda sobre los derechos humanos. A partir de 1959, el gobierno revolucionario priorizó la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, con la intención de respaldar una equidad real en el acceso a la educación, la salud, y las oportunidades de desarrollo. En particular, la discapacidad visual era uno de los grandes retos, pues históricamente las personas ciegas habían sido objeto de marginalización y exclusión social. Era imprescindible crear una infraestructura que permitiera el acceso a los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población.

Con un enfoque sistémico, el 19 de julio de 1975, se fundó la Asociación Nacional del Ciego de Cuba (ANCI), una organización destinada a justipreciar la inserción y participación activa en la vida socioeconómica de la nación. Un elemento clave en este proceso fue la creación del Centro Nacional de Rehabilitación de Ciegos, inaugurado en Bejucal, un pequeño municipio cercano a La Habana. Esta entidad ha sido una de las principales instituciones dedicadas a la formación de capacidades en personas ciegas, se erige oportunidadidónea para dotar a sus egresados con las herramientas necesarias para desarrollarse de manera autónoma, además de contribuir a la instrucción de los directivos de la ANCI en las áreas de gestión y liderazgo.

El centro se convirtió en un modelo de innovación en cuanto a la integración de las personas ciegas en la sociedad, concebido como un espacio multidisciplinario que posibilita capacitarse en diversas habilidades, con destaque para las técnicas de rehabilitación y hasta por el uso de tecnologías adaptadas.Fidel comprendió que la organización debía contar con directivos no solo comprometidos, sino con un conocimiento técnico y práctico que les permitiera llevar adelante los proyectos de la ANCI con eficiencia y eficacia. Con este objetivo se crearon programas de formación que abarcaron áreas clave como la gestión de servicios, la administración de proyectos y la defensa de los derechos de las personas ciegas.

De esta manera, los dirigentes adquirieron conocimientos para abogar por políticas públicas inclusivas y coordinar actividades que beneficiaran a los invidentes en todo el país. Esta colaboración entre el centro y la ANCI permitió que la organización tuviera no solo capacidad para atender las necesidades inmediatas de las personas ciegas, sino también para impulsar proyectos de largo alcance que fomentaran la autonomía. Además, se promovió la formación de una red de especialistas, técnicos y psicólogos, creando así una sólida estructura de apoyo.

A 100 años del nacimiento de Fidel Castro, su visión de una Cuba más equitativa y proba sigue viva, especialmente en lo que respecta a la capacitación de las personas ciegas. La creación de la ANCI y el establecimiento del Centro Nacional de Rehabilitación de Ciegos en Bejucal son testamentos de un compromiso que perdura. Miles de personas con discapacidad visual en Cuba han tenido la oportunidad de acceder a una educación de calidad, a programas de rehabilitación avanzados y, lo más importante, a una vida plena. El legado de Fidel sigue siendo un faro de esperanza e inspiración para las futuras generaciones.