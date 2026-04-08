La décima, cantares de estos tiempos

Canturía dominical en el cabaret Tropisur. /Fotos: Modesto Gutiérrez Cabo (ACN)

Por Marta Hernández Casas

Cada domingo, a las 10 de la mañana, una canturía rompe el silencio matutino cuando un grupo de repentistas, versos en ristre convierten la cotidianidad en poesía.

Es el entorno del cabaret Tropisur, en el centro de la ciudad de Cienfuegos, el escenario elegido y el público asiduo resulta tan variado como la vida.

Jorge Sosa, reconocido repentista de esta provincia, considera que la décima mantiene por tradición reflejar los avatares diarios, por eso se le canta al amor, a la familia, el trabajo, en fin, a los más diversos aspectos del ser humano.

«En estos tiempos difíciles por los que atraviesa Cuba, vuelve la espinela a la carga para, en solo diez versos, destacar la realidad isleña», asegura.

La actualidad es una constante en la creación de los repentistas, resulta muy habitual escuchar cantares en contra del bloqueo, las hambrunas en el mundo y, sobre todo, por lograr la paz en el orbe, agrega Sosa.

El poeta señala que la improvisación constituye uno de los atributos más llamativos de las canturías, cuando resulta común que desde el público alguien lance un pie forzado dirigido a reconocer la solidaridad de un vecino que pone su vehículo, sin costo alguno, en función del traslado de los enfermos, o para felicitar a los cuentapropistas que dedican parte de sus ingresos al bienestar social.

No faltan quienes piden versos a favor de los donativos que muchos campesinos hacen llegar hasta donde están los vulnerables.

En fin, las canturías —con la décima como protagonista— reflejan la sociedad; en estos momentos, además de un acto de denuncia, deviene tribuna de reconocimiento público a la solidaridad y hermandad entre los cubanos, afirma.

Lo dice un Premio de Cultura Comunitaria

Alberto Vega Falcón, presidente de la sección de literatura de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, en el centro-sureño territorio, comenta, que la posición denunciatoria de la décima es una característica de ese modo de hacer. Llegó a Cuba desde España y a pesar de los siglos transcurridos mantiene la esencia y linaje original.

Esos diez versos tienen un gran poder, la síntesis que los caracteriza, y los giros lingüísticos y poéticos que usan los cantores logran un texto conciso que sensibiliza, es una virtud inigualable, asevera el también Premio de Cultura Comunitaria 2020.

«En Cienfuegos, el Punto Cubano, declarado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, no deviene atributo exclusivo de los campos; aquí la décima, los pie forzados y las improvisaciones son también preferencias citadinas», añade Veguita.

Entre los poetas que cada domingo asisten al Tropisur hay nombres muy importantes en la historia de la espinela sureña, entre ellos: Arnaldo Figueredo, Jorge Luis Quintero, Mariano López y Maribel Monzón, asevera Vega Falcón.

Cantarles a las proezas diarias del cubano para paliar las dificultades provocadas por el imperio del Norte es parte de la idiosincrasia de los decimistas, quienes centurias atrás le cantaron a la independencia, condenaron la intromisión yanqui en la guerra, criticaron a los presidentes impuestos por Estados Unidos y reseñaron el dolor y el hambre de los campos cubanos, concluye.