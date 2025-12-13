La Pelota ⚾️ El ahora o nunca de los Elefantes (+📹)

Foto: Alcides Portal

Con la mira puesta en el más caro e inmediato de los objetivos: sacudirse de la mala racha y asegurar la clasificación a la postemporada en esta 64 Serie Nacional de Béisbol, los Elefantes de Cienfuegos reanudarán hoy su compromiso bilateral con los Leñadores de Las Tunas, cotejo que marcha 3-0 favorable a los del Balcón del Oriente cubano.

Los vigentes campeones de la pelota cubana, dueños de su boleto a los play offs desde el jueves, buscarán hoy su sexto triunfo consecutivo, cuarto en el estadio 5 de Septiembre, frente a unos sorprendentes paquidermos que, pese a su buena campaña, han cedido en cinco de sus últimos desafíos al punto de quedar relegados hasta el séptimo lugar de la tabla.

En ese propósito el alto mando de los hacheros anunció para este sábado al derecho Andier Reyes, quien ha lanzado 19 juegos en rol de relevos, y ha ganado tres sin la sombra de descalabros. Su promedio de limpias 5.10 sobrepasa la media del staff tunero, mientras exhibe un WHIP de 1.53.

Con la misión de intentar «pararle la jaca» a los impetuosos leñadores, la directiva de los verdinegros le entregará las serpentinas al también diestro Alexander Vargas, que saldrá al montículo del Coloso de Bonneval en busca de su quinto éxito de la campaña.

En la edición de viernes de la revista Magacín, Fabián Morales, el más joven de nuestros colaboradores, entrevistó al profesor Yoandri Moya para su habitual espacio semanal en ese programa de nuestro canal Perlavisión.