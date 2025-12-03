La Pelota ⚾️ Elefantes abren con pie derecho en Campechuela

Inmenso José Carlos en relevo de siete entradas y un tercio. /Foto: Alcides Portal

Los Elefantes de Cienfuegos iniciaron con pie derecho su faena de cambiar el mito de imbatibilidad de los Alazanes de Granma cuando juegan en Campechuela, al derrotarlos esta tarde con pizarra de cinco anotaciones por tres en el comienzo de un nuevo compromiso en este torneo beisbolero al que oficialmente le restan tres subseries.

El resultado, que en términos estadísticos se traduce en el triunfo número 33 de los paquidermos en la campaña, ratifica a los pupilos del mentor Yoandri Moya en la quinta posición de una tabla en la que cuatro equipos se disputan la cima como fieras.

Para ello, se alzó como gigante el joven derecho José Carlos Sarría, con otro gran relevo de siete entradas y un tercio en las que contuvo a la caballería granmense.

El muchacho de las trenzas subió al box del parque 26 de Diciembre del poblado costero de Campechuela desde la misma parte baja de la segunda entrada, luego que el zurdo Islay Sotolongo perdiera el control de sus comandos de lanzar y regalara cuatro boletos. Con un fly a los jardines liquidó la amenaza de los caballos.

Parpadeó Sarría en el cuarto acto, en el que ya con par de outs en la pizarra le ligaron tres incogibles y permitió par de limpias. Pero se autorrelevó al punto de admitir un sólo batazo bueno en el resto del choque, un doblete sin consecuencias del patrullero central Yodan Rivas a la altura del sexto.

José Carlos ponchó a cuatro y se le escapó un lanzamiento que terminó en la anatomía de un alazán, para finalmente hacerse con su cuarta victoria en esta serie frente a par de fracasos.

Sus compañeros de manada tomaron el mando en el marcador desde el segundo capítulo, cuando le fabricaron dos al abridor César García. El de mejores números en el staff local se presentó este martes también con problemas en su control, y con verdinegros en todas las esquinas recibió doblete de Erick Acevedo.

Los Elefantes volvieron a tomar el mando en la quinta y decidieron el choque con otro par de anotaciones en la sexta. Félix Rodríguez de 5-2 y par de remolques destacó en la ofensiva de diez imparables de los cienfuegueros, secundado por el máscara Richel López (dos dobles en cuatro turnos y un flete para la goma), y el internacional Luis Vicente Mateo, de 3-2.

Mañana se jugará el segundo partido de este compromiso particular entre los equipos de Cienfuegos y Granma. El lanzador abridor por los Elefantes será el derecho de Aguada de Pasajeros Luis Serpa.