La Pelota ⚾️ Elefantes, ¿como carretón pal muelle?

Los Elefantes de Cienfuegos encajaron esta tarde su sexta derrota en fila y cayeron al último de los ocho puestos de clasificación, medio juego por detrás de Artemisa y a uno y medio de Pinar del Río, el equipo a la espera de que alguno de los de arriba resbale y caiga.

A golpe de hacha, los comandados por el mentor Abeisy Pantoja vencieron 11×5 a los locales, cuyos lanzadores recibieron castigo de 17 indiscutibles, con suma de cinco dobletes como extrabases.

El paracortos Norge de Jesús Torres lideró la ofensiva de los del Balcón del Oriente, al compilar de 5-3 con par de biangulares y cinco remolques para el plato, mientras los hermanos Alarcón hacían de las suyas: Yosvany tuvo tarde perfecta, de 4-4, y un batazo de dos esquinas, mientras Yordanys se fue de 4-2, también con un doble a su cuenta.

Mas por si todo ello no bastara, los verdinegros estuvieron además de lágrimas a la defensa. En la anotación oficial constan tres costosas pifias, pero los que asistieron al estadio o siguieron la transmisión atestiguaron parpadeos de consecuencias que a la postre no suben a los registros.

Para colmo de males, en la configuración de un escenario macabro les persigue la mala suerte, de un lado, y del otro tampoco faltan controvertidas decisiones. Las de esta tarde resultaron caldo para hacerle caer los ánimos hasta al más entusiasta de los optimistas.

¿Todo por la borda?

Llegado este punto, no faltan los que opinan que el estado actual de los paquidermos se resume en el viejo refrán «como carretón pal muelle», ilustrativo de algo barranca abajo y sin frenos, condenado al fracaso sin remedio.

Pero comulgar con esa expresión sería como como dar la espalda a aquellos que, sin mucho renombre, a corazón, y creyéndoselo, han llegado hasta aquí dando una demostración de amor por la chamarra, sobreponiéndose a enfermedades, lesiones, carencias y hasta a problemas familiares.

A los sorprendentes Elefantes de Cienfuegos apenas les restan seis desafíos del calendario normal, más los suspendidos. Es verdad. Pero dejar de creer en ellos ahora, después de la hombrada de todo lo hecho hasta aquí, sería renegar de ese adjetivo que a pulso ganaron en los medios y entre comentaristas y conocedores del béisbol.

Confiemos en que sí, que mañana llegará el alegrón de esa esquiva victoria 35, la sacudida emocional que removerá conciencias y desperezará los ánimos aletargados. Démosle otro voto al ¡sí se puede! por el que clama esa afición que les ha acompañado siempre, en las buenas, y también en las malas.