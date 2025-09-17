La Pelota ⚾️ Elefantes se crecieron en su primera presentación en casa

Los Elefantes de Cienfuegos se crecieron hoy en su estadio 5 de Septiembre y dispusieron 9×2 de los Gallos de Sancti Spíritus, con su segunda victoria en esta edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol.

La manada comenzó debajo después que los visitantes, en su primera subserie fuera de casa, facturaran una anotación por indiscutible del proa Rodolexis Moreno y doblete de Liuber Gallo sobre los envíos del abridor y a la postre ganador Hermes González.

Después de ese pestañazo, el diestro marcado con la dorsal 91 trabajó hermético durante seis entradas completas, en las que dispersó seis sencillos, ponchó a otros tantos y regaló par de boletos, con un pelotazo y un wild pitch incluídos.

Para mayor comodidad, Hermes contó en el cierre de la tercera con el apoyo de un racimo de cuatro carreras de sus compañeros, tras la intervención de cuatro indiscutibles, boleto y error en tiro a la antesala del jardinero central Delvis Hernández.

Luego los cienfuegueros rubricaron cinco más a la salida de la octava entrada, un episodio en el que barritaron a placer después del bambinazo de Erisbel Arruebarruena con dos compañeros a bordo.

En total los verdinegros conectaron doce indiscutibles, sumados par de biangulares y el cuadrangular de «El Grillo», que produjo de 4-2, con cuatro remolques. Otro destacado madero en mano fue Luis Vicente Mateo, autor de tres sencillos, doblete, tres empujadas y una anotada.

Yoelvis Leyva se encargó de las serpentinas en el último tercio del juego, tramo en el que los Gallos de Eriel Sánchez descontaron una, pero sin mayores complicaciones para anotarse el punto por juego salvado.

Matanzas resiste el embate en la cima

Entretanto, los Cocodrilos de Matanzas se mantuvieron firmes en la primera posición del clásico beisbolero cubano al conseguir hoy su noveno triunfo consecutivo, tras vencer 11×4 a los Huracanes de Mayabeque.

La tropa de Armando Ferrer disparó nueve indiscutibles, incluido un cuadrangular de Yurisbel Gracial, para doblegar a sus rivales en el estadio Nelson Fernández y resistir el empuje del pelotón perseguidor, que también continúa sumando victorias.

Gracial comandó el ataque yumurino al compilar de 4-3 con cinco impulsadas, respaldando así la labor combinada de Pedro Mesa (2-0) y Denis Quedada, quienes contuvieron el ímpetu de los anfitriones.

Los Leñadores de Las Tunas (9-2) superaron 4×3 a los Alazanes de Granma en el Mártires de Barbados, gracias a un sencillo de Maykel Yordan Molina que igualó el marcador en el sexto episodio y a otro de Héctor Castillo que les dio la ventaja definitiva.

Decisivo resultó también un imparable de Yosvani Alarcón que remolcó a dos compañeros, junto al relevo de Keniel Ferraz y el cierre de Alberto Pablo Civil, este último encargado de asegurar la séptima victoria consecutiva de los verdirrojos, que se mantienen a un juego del líder.

Por los granmenses, Alfredo Despaigne conectó su cuarto jonrón del torneo.

Los Cachorros de Holguín (9-2), de visita en el Augusto César Sandino, doblegaron 10×2 a los Leopardos de Villa Clara para alcanzar su sexto triunfo en fila y continuar en el grupo que acecha a Matanzas.

Yasiel González, Lázaro Cedeño, Nelson Batista y Edward Magaña desaparecieron la pelota por los ganadores, mientras Cristian Moré lo hizo por los derrotados.

Las Avispas de Santiago de Cuba (9-2) también se mantuvieron en la lucha al vencer 16×7 a los Indios de Guantánamo en el Nguyen Van Troi, sumando su cuarta victoria consecutiva, el veterano Edilse Silva conectó un jonrón por los santiagueros, y por los locales la botaron Robert Luis Delgado y Biorgelvis Roque.

Por último, los Toros de Camagüey noquearon 12×0 a los Tigres de Ciego de Ávila, apoyados en una sólida apertura del zurdo Dariel Góngora, Eglis Eugellés bateó de 4-4 y se reafirmó como líder ofensivo del campeonato con un astronómico promedio de .765.

El duelo entre Pinar del Río y Artemisa fue sellado por lluvia cuando los Cazadores dominaban 4-0 en el sexto episodio, mientras el choque Industriales-Isla de la Juventud, previsto en el Cristóbal Labra, quedó suspendido por mal tiempo.